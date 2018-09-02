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قطر تطلب دعما إيرانيا في تنظيم كأس العالم

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مدير وكالة الأنباء القطرية يوسف إبراهيم المالكي
http://almnatiq.net/?p=626453
المناطق - وكالات

قالت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا)، الأحد، إن قطر “تحتاج إلى دعم إيراني” من أجل تنظيم كأس العالم عام 2022.

وأجرت الوكالة مقابلة مع مدير وكالة الأنباء القطرية يوسف إبراهيم المالكي، ونقلت عنه القول:” نتوقع أن تساعد وكالة الأنباء الإيرانية كوسيلة إعلام رسمية ووسائل الإعلام الأخرى في بلدكم بأن يخرج تنظيم كأس العالم بصورة أفضل عبر مرافقتنا في نقل الحقائق”.

واعتبرت الوكالة الإيرانية تصريحات المسؤول الإعلامي القطري بأنه يعبر عن حاجة الدوحة إلى طهران في تنظيم كأس العالم.

وكان المالكي يتحدث عشية حضوره اجتماعات منظمة وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادي في طهران.

وبينما تواجه قطر عزلة في محيطها العربي بسبب دعمها للأنشطة الإرهابية في عدد من الدول، وطدت علاقاتها مع إيران التي تواجه عقوبات أميركية بسبب دعم الميليشيات المسلحة وتطوير برامج صاروخية.

وتعاني إيران من أزمة اقتصادية دفعت بالريال الإيراني إلى الانهيار، بينما توسعت رقعة الاحتجاجات في البلاد بسبب الغلاء وسوء السياسات الخارجية والداخلية.

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