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برشلونة يمطر شباك ضيفه هويسك “المغمور” بثمانية أهداف

برشلونة يمطر شباك ضيفه هويسك “المغمور” بثمانية أهداف
http://almnatiq.net/?p=626456
المناطق - وكالات

دك فريق برشلونة شباك ضيفه “المغمور” هويسك، الوافد الجديد إلى الدوري الإسباني لكرة القدم، بثمانية أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن الجولة الثالثة لليغا.

ولم يمهل المهاجم الكولومبي خوان هيرنانديز، العملاق الكتالوني، إلا ثلاث دقائق فقط قبل أن يهز شباكه، في معقله ملعب “كامب نو”.

ورد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بهدف التعادل، في الدقيقة الـ 16، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الزاوية اليسرى البعيدة.

ومن ثم تقدم الفريق الكتالوني، في الدقيقة 24، بهدف جاء من “نيران صديقة” سجله المدافع خورخي بوليدو خطأ في مرماه.

وأضاف المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز الهدف الثالث للبلوغرانا، عند الدقيقة 39، من متابعة لكرة عرضية من زميله جوردي ألبا من الجهة اليسرى.

وقلص لاعب خط وسط الضيوف، أليكس غايار، الفارق لفريقه قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي من زمن الشوط الأول.

ووسع الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي الفارق من جديد لبرشلونة، بتسجيله الهدف الرابع له، بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني.

وأحرز الكرواتي لإيفان راكيتيش الهدف الخامس لأصحاب الأرض، عند الدقيقة 52، بتسديدة قوية في الزاوية اليسرى البعيدة، بعد تمريرة رائعة من ميسي.

وعاد ميسي، في الدقيقة 61، ووقع على هدفه الشخصي الثاني والسادس لفريقه، بعد تمريرة رائعة من زميله البرازيلي فيليبي كوتينيو من منتصف ملعبه انفرد على إثرها بمرمى الخصم.

وأضاف جوردي ألبا الهدف السابع للبلوغرانا، بحلول الدقيقة 81، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة أخرى من الساحر ميسي.

وبدوره، عاد لويس سواريز ووقع على هدفه الشخصي الثاني والثامن للبرسا من ضربة جزاء، حصل عليها بنفسه، عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة على ملعب “كامب نو”.

وحقق برشلونة، حامل اللقب، بذلك انتصاره الثالث على التوالي، ويتقاسم صدارة الليغا مع غريمه التقليدي ريال مدريد.

بينما تعرض هويسك للخسارة الأولى في دوري الأضواء، بعد فوز وتعادل على التوالي.

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