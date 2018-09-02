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4 قتلى و7 جرحى بسقوط قذيفة على مخيم للنازحين في طرابلس

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4 قتلى و7 جرحى بسقوط قذيفة على مخيم للنازحين في طرابلس

4 قتلى و7 جرحى بسقوط قذيفة على مخيم للنازحين في طرابلس
http://almnatiq.net/?p=626460
المناطق - وكالات

قتل 4 أشخاص وأصيب 7 آخرون، بسقوط قذيفة على مخيم للنازحين في منطقة الفلاح بالعاصمة الليبية طرابلس.

وأفادت مصادر صحفية بأن القذيفة سقطت على مخيم نازحي تاورغاء بمنطقة الفلاح المعروف باسم المخيم “رقم 2”.

وتشهد طرابلس منذ يوم أمس السبت وفجر اليوم الأحد اشتباكات عنيفة بين اللواء السابع، وقوة تابعة للواء الصمود بقيادة صلاح بادي مع قوات داخلية ودفاع الوفاق.

وقالت صحيفة “المتوسط” الليبية، إن اللواء السابع سيطر على معسكر النقلية بطريق المطار، ومعسكر حمزة وخزانات شركة البريقة، فيما سيطرت قوة يقودها عماد الطرابلسي على معسكر 7 أبريل ومقر الدعوة الإسلامية، وقرية المغرب العربي جنوب غرب وغرب طرابلس.

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