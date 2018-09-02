مقتل قيادي حوثي خبير بتطوير الصواريخ الباليستية في غارة بالحديدة

المناطق - الرياض

قتل، الأحد، القيادي الحوثي الميداني وأحد المتخصصين في الصواريخ، طه علي أحمد الحملي، بغارة لطائرات تحالف دعم الشرعية في منطقة الدريهمي بجبهة الساحل الغربي جنوب محافظة الحديدة.

ويعد الحملي أحد أبرز القيادات العسكرية الميدانية، حيث ساهم وفق مصادر مقربة من الميليشيات في تطوير بعض أنواع الصواريخ الباليستية.

وكان أحد رفاق مسؤول أمن الميليشيات القيادي طه المداني شقيق يوسف المداني الذي قتل عام 2015 في محافظة الضالع.

يذكر أن أنباء أفادت، الجمعة، بمقتل القيادي في ميليشيات الحوثي، عبد الخالق الحوثي، وعدد من مرافقيه بغارة للتحالف على مزرعة في مديرية باجل في الحديدة.

وأشارت الأنباء إلى أن المطلوب رقم 6 في قائمة التحالف كان مرصوداً خلال الأيام الماضية، واستُهدف قبل فجر اليوم الجمعة.

يذكر أن عبد الخالق هو شقيق زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي. كما قتل أحد معاونيه بغارة جوية قبل أيام.