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النائب العام يقف على الأضرار الناجمة عن حريق فرع النيابة بالدمام

النائب العام يقف على الأضرار الناجمة عن حريق فرع النيابة بالدمام
http://almnatiq.net/?p=626482
المناطق - واس

قام معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، ومعالي وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح بن شلعان اليوم، بتفقد وزيارة مقر فرع النيابة العامة بالدمام فور علمهما بنبأ الحريق الذي اندلع اليوم بالفرع، ووقفا على الأضرار الناجمة عن ذلك، واطمأنا على سلامة منسوبي الفرع ومراجعيه وجميع من كان فيه.
كما تفقدا جميع ما يلزم بشأن ذلك، واجتمعا بفضيلة رئيس الفرع ورؤساء الدوائر به وتم مناقشة وإقرار آلية العمل بالخطط البديلة والاحتياطية لمثل هذه النوازل.
وأكد معالي النائب العام بأنه لم ينجم عن ذلك أي أضرار بشرية أو تلف أو فقد للقضايا المنظورة بالفرع، وأن فروع النيابة العامة كافة تعمل وفق نظام قضايا إلكتروني مركزي الذي يتم من خلاله الاحتفاظ بنسخ احتياطية لكل إجراء يتخذ مباشرة بمركز معلوماتي خاص لذلك بالمقر الرئيس، وفق أعلى درجات الأمن المعلوماتي في هذا الشأن.
ووجه معالي النائب العام بتقديم ما يحتاجه الفرع بهذا الصدد، وتسخير كل الطاقات لمواصلة عجلة العمل اليومي دون تأثر بذلك الحريق و مخلفاته.
كما شكر معاليه، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على مباشرته أعمال إطفاء الحريق مع الجهات المختصة وتوجيهاته السديدة في ذلك، وحرصه البالغ على الاطمئنان بنفسه على سلامة الجميع، رافعاً أكف الضراعة للمولى جل وعلا أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها في ظل القيادة الرشيدة وأن يحفظ الجميع من سوء ومكروه أنه سميع مجيب.

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