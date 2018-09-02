هكذا استقبلت مدارس تعليم الليث ٣٣ ألف طالب وطالبة

المناطق - عادل الزهراني

استقبلت مدارس إدارة التعليم بمحافظة الليث صباح اليوم الأحد ٣٣ ألف طالب وطالبة من أبناء وبنات المحافظة وقراها ، ومكاتب التعليم التابعة لها ، مع بداية العام الدراسي الجديد ١٤٣٩ / ١٤٤٠هـ ..

حيث استقبلهم قادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات ، بالورود ، والكلمات الترحيبية ، وبإقامة حفلات المعايدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك في مشهد تربوي مؤثر ، يؤكد على أهمية دور المؤسسات التعليمية ، وسمو رسالتها في رعاية وتربية وتعليم أبناء وبنات هذا الوطن من خلال مدهم بالعلوم النافعة و القيم ، والمهارات والخبرات اللازمة ، وإعدادهم لمستقبل حافل بالعطاء و الجد والمثابرة .

وأكد مديرالتعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي ، أن انطلاقة الدراسة كانت متميزة ومنضبطة وناجحة ، ولم تسجل أي حالات تأخر أو غياب ملفت بين أوساط الطلاب والطالبات في عموم مدارس المحافظة ، مشيراً إلى نجاح خطط استقبال الطلاب والطالبات ، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التربوية والتعليمية ،مشيداً بالفعاليات والبرامج التي نفذتها المدارس التي تهدف إلى جذب الطلاب والطالبات للدوام المدرسي بعد العودة من الإجازة وخلق نوع من التجديد والتطوير داخل البيئة المدرسية بما ينسجم مع الأهداف التربوية والتعليمية للمدرسة .

وأشار ” الحازمي ” إلى أن الإدارة قد نظمت الكثير من الجولات الإشرافية شارك في تنفيذها المشرفون والمشرفات لدعم قادة وقائدات المدارس والوقوف على سير بداية الدراسة ، ورفع التقارير الإشرافية اللازمة وتذليل الصعوبات ومعالجة المعوقات إن وجدت ..

من جانب آخر انطلق برنامج ‎الأسبوع التمهيدي للطلاب المستجدين والطالبات المستجدات بالصف الأول الابتدائي في كافة المدارس، بحضور أولياء أمورهم ، وقد تخلله العديد من البرامج والمسابقة الترفيهية والحركية، كما تم توزيع الهدايا التشجيعية والتحفيزية عليهم.