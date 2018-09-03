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بعد إزاحة أبل.. العملاق الصيني يزاحم سامسونغ على الصدارة

بعد إزاحة أبل.. العملاق الصيني يزاحم سامسونغ على الصدارة

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بعد إزاحة أبل.. العملاق الصيني يزاحم سامسونغ على الصدارة

بعد إزاحة أبل.. العملاق الصيني يزاحم سامسونغ على الصدارة
http://almnatiq.net/?p=626495
المناطق - الرياض

كشفت بيانات اقتصادية حديثة، أن شركة “هواوي” العملاقة للهواتف المتنقلة، صارت تزاحم منافستها الكورية الجنوبية “سامسونغ” على الصدارة بعدما تمكنت الشركة الصينية من التقدم على “أبل” في وقت سابق.
وبحسب موقع شوزن إلبو الكوري الجنوبي، فإن شركة سامسونغ ستكون الأولى في مبيعات الهواتف خلال الربع الثالث من العام الجاري، لكن حصة الشركة من السوق العالمية ستتراجع إلى ما دون عشرين في المئة.

وكانت “هواوي” قد تفوقت على شركة أبل الأميركية في المبيعات، وبالتالي لم يعد أمامها سوى منافس واحد، ويعتمد عملاق الهواتف الصيني على أسعاره غير المرتفعة ومزايا هواتفه المتقدمة لاستمالة المزيد من الزبائن.

وتتوقع شركة “تريند فورس” المختصة في البيانات والدراسات التجارية، أن تصنع شركة سامسونغ 70 مليون هاتف في الربع الثالث من العام الجاري مع حصة من السوق تصل إلى 19 في المئة، أما في الربع الثاني من العام فصنعت الشركة 74.4 مليون هاتف، وتبعا لذلك، تترقب سامسونغ هبوطا بمعدل 2.1 في المئة.

وفي المقابل، ترجح بيانات الشركة التي تتخذ من هونغ كونغ مقرا لها، أن ترتفع حصة هواوي من السوق العالمية للهواتف الذكية إلى 44.33 مليون في الفصل الثالث من العام الجاري.

ويعني ذلك أن حصة الشركة الصينية ستبلغ 12.5 في المئة، ونتيجة لهذا التقدم، سيتراجع الفارق بين سامسونغ وأبل إلى 6.5 في المئة.

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