ذاكرة الصورة .. أمير تبوك قبل 26 عاما يزور إحدى مدارس البنين مع بدء العام الدراسي

تبوك - عطاالله العمراني

منذ أن تولى صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز إمير منطقة تبوك إمارة المنطقة في 3-12-1407هـ ، فقد أولى التعليم في المنطقة وحتى وقتنا الحاضر إهتماماً كبيراً إيماناً من سموه أن أبناء وبنات الوطن هم اللبنة الأولى في بناء هذا الوطن الغالي .

صحيفة ” المناطق ” حصلت من الباحث التاريخي عبدالله العمراني على صورة قديمة تعود لسمو أمير منطقة تبوك في عام 1413هـ أي قبل 26 عاماً أثناء تفقد سموه لسير العملية التعليمية مع بدء العام الدراسي آنذاك ، وتظهر إحدى الصور أمير تبوك متحدثاً الى أبناءه طلاب ثانوية تبوك في كلمة توجيهيه بمناسبة بدء العام الدراسي .