وضعته في قالب على شكل قلب داخله شوكولاتة شاهد.. ‏مديرة مدرسة تبتكر طريقة فريدة لتوزيع الجداول على المعلمات

المناطق - الرياض

فيما تهتم مهنة الصحافة برصد كافة الجوانب والوقائع السلبية التي تحدث في المجتمع، فإنها أيضا تقوم على رصد الظواهر الإيجابية، وكشفها للرأي العام، من أجل تعميمها بين أفراد المجتمع.

وانطلاقا من الرسالة المهنية التي تقدمها صحيفة “المناطق” في رصد ونشر الخير بين المجتمع، فقد رصدت الصحيفة مقطع فيديو، منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ويثير الإعجاب، حيث يرصد السلوك الأخلاقي الرفيع، الذي تتعامل بها إحدى مديرات المدارس في الطائف مع المعلمات.

ووفقا للفيديو، فقد ابتكرت مديرة المدرسة طريقة فريدة لتوزيع جدول الحصص على المعلمات.

وأهدت المدرسة، للمعلمات الجدول في قالب تذكاري، على شكل قلب به قطع شوكولاتة وبداخل القالب وضعت الجدول.

وأشاد المواطنون، بأسلوب المديرة، الذي يشجع المعلمات على تقديم أفضل ما لديهن للطالبات، وتحفيزهن على العمل، وهو أساس العملية التعليمية الناجحة.