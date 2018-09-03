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الدوري الإنجليزي .. فوز مانشستر يونايتد وواتفورد على بيرنلي وتوتنهام

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الدوري الإنجليزي .. فوز مانشستر يونايتد وواتفورد على بيرنلي وتوتنهام

الدوري الإنجليزي .. فوز مانشستر يونايتد وواتفورد على بيرنلي وتوتنهام
http://almnatiq.net/?p=626509
المناطق - وكالات

فاز فريق مانشستر يونايتد على نظيره بيرنلي بهدفين دون رد اليوم في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم .
وارتفع رصيد مانشستر إلى 6 نقاط بالمركز العاشر ، وتوقف رصيد بيرنلي عند نقطة واحده ماقبل الأخير .
وحقق واتفورد فوزه الرابع تواليا ملحقاً الخسارة الأولى بتوتنهام بهدفين مقابل هدف ، رافعاً رصيده إلى 12 نقطة بالمركز الثالث ، وتوقف رصيد توتنهام عند 9 نقاط بالمركز الخامس .

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