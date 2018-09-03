الدوري الإنجليزي .. فوز مانشستر يونايتد وواتفورد على بيرنلي وتوتنهام

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فاز فريق مانشستر يونايتد على نظيره بيرنلي بهدفين دون رد اليوم في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم .

وارتفع رصيد مانشستر إلى 6 نقاط بالمركز العاشر ، وتوقف رصيد بيرنلي عند نقطة واحده ماقبل الأخير .

وحقق واتفورد فوزه الرابع تواليا ملحقاً الخسارة الأولى بتوتنهام بهدفين مقابل هدف ، رافعاً رصيده إلى 12 نقطة بالمركز الثالث ، وتوقف رصيد توتنهام عند 9 نقاط بالمركز الخامس .