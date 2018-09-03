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اللواء السابع مشاة الليبي: لن يبقي في طرابلس إلا الجيش

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اللواء السابع مشاة الليبي: لن يبقي في طرابلس إلا الجيش

اللواء السابع مشاة الليبي: لن يبقي في طرابلس إلا الجيش
http://almnatiq.net/?p=626515
المناطق - الرياض

أعلن اللواء السابع مشاة، أن الجيش الليبي يتقدم ويحقق انتصارات محاور القتال، متعهداً بعدم بقاء أي ميليشيات في العاصمة طرابلس.
وأكد اللواء السابع مشاة في بيان اليوم، أنه لن يبقى في طرابلس إلا الجيش الليبي فقط تحت أرقام عسكرية، مضيفاً أن كل من سيخطئ في حق الوطن والمواطن سيتم محاسبتة ويطبق عليه القانون العسكري والمادة 120 من قانون العقوبات.
مما يذكر أن طرابلس قد شهدت أمس وفجر اليوم، اشتباكات عنيفة بين اللواء السابع وقوة تابعة للواء الصمود بقيادة صلاح بادي مع قوات داخلية ودفاع الوفاق نتج عنها سيطرة اللواء السابع على معسكر النقلية بطريق المطار ومعسكر حمزة وخزانات شركة البريقة، فيما سيطرت قوة يقودها عماد الطرابلسي على معسكر 7 ابريل ومقر الدعوة الإسلامية وقرية المغرب العربي جنوب غرب وغرب طرابلس.

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