الإعلان عن تشكيل الكتلة الأكبر بالبرلمان العراقي

المناطق - الرياض

أعلنت 16 جماعة سياسية عراقية، بينها تيار رجل الدين مقتدى الصدر وتكتل رئيس الوزراء حيدر العبادي، الأحد، تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان.

وبموجب الاتفاق الذي وقعه زعماء الجماعات السياسية، فإن الكتلة الأكبر في البرلمان تضم 177 نائبا في البرلمان العراقي.

ويعني ذلك حصول الكتلة الجديدة على الأغلبية المطلقة في المجلس الذي يتألف من 329 مقعدا، لتشكيل الحكومة العراقية دون أية عراقيل.

ويأتي الاتفاق عشية انعقاد البرلمان للمرة الأولى يوم الاثنين لانتخاب رئيس جديد له وإطلاق عملية تشكيل الحكومة.

ويتألف التحالف الجديد من “ائتلاف النصر” و”تيار الحكمة الوطني” و”تحالف سائرون” و”ائتلاف الوطنية” و”الجبهة التركمانية” و”بيارق الخير” و”المكون الصابئي” و”المكون المسيحي” و”المكون الايزيدي” و”عابرون” و”تحالف القرار العراقي”، وتحالف تمدن، و”صلاح الدين هويتنا”، و”نينوى هويتنا”، و”الأنبار هويتنا”، وتحالف “بغداد”.

وكان الصدر الذي فاز التحالف الذي يتزعمه في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 مايو الماضي، قد أكد على أن الحكومة المقبلة يتعين أن تكون “تكنوقراط”.

ومنذ انتهاء الانتخابات، تعثر تشكيل الحكومة بسبب حسابات داخلية ورهانات إقليمية، خاصة التدخلات الإيرانية في الشأن العراقي.