تحذيرات من اقتراب إعصار قوي من سواحل اليابان

تحذيرات من اقتراب إعصار قوي من سواحل اليابان

أبرز المواد
جمعية ماجد.. انتخاب مجلس إدارة جديد وخطة استراتيجية للسنوات الخمس المقبلة

جمعية ماجد.. انتخاب مجلس إدارة جديد وخطة استراتيجية للسنوات الخمس المقبلة

محليات
فيسبوك يغزو الإسكيمو

فيسبوك يغزو الإسكيمو

أبرز المواد
لبنان في أزمة.. تقرير يرصد الانهيار الاقتصادي الكبير

لبنان في أزمة.. تقرير يرصد الانهيار الاقتصادي الكبير

أبرز المواد

الإعلان عن تشكيل الكتلة الأكبر بالبرلمان العراقي

الإعلان عن تشكيل الكتلة الأكبر بالبرلمان العراقي
http://almnatiq.net/?p=626525
المناطق - الرياض

أعلنت 16 جماعة سياسية عراقية، بينها تيار رجل الدين مقتدى الصدر وتكتل رئيس الوزراء حيدر العبادي، الأحد، تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان.

وبموجب الاتفاق الذي وقعه زعماء الجماعات السياسية، فإن الكتلة الأكبر في البرلمان تضم 177 نائبا في البرلمان العراقي.

ويعني ذلك حصول الكتلة الجديدة على الأغلبية المطلقة في المجلس الذي يتألف من 329 مقعدا، لتشكيل الحكومة العراقية دون أية عراقيل.

ويأتي الاتفاق عشية انعقاد البرلمان للمرة الأولى يوم الاثنين لانتخاب رئيس جديد له وإطلاق عملية تشكيل الحكومة.

ويتألف التحالف الجديد من “ائتلاف النصر” و”تيار الحكمة الوطني” و”تحالف سائرون” و”ائتلاف الوطنية” و”الجبهة التركمانية” و”بيارق الخير” و”المكون الصابئي” و”المكون المسيحي” و”المكون الايزيدي” و”عابرون” و”تحالف القرار العراقي”، وتحالف تمدن، و”صلاح الدين هويتنا”، و”نينوى هويتنا”، و”الأنبار هويتنا”، وتحالف “بغداد”.

وكان الصدر الذي فاز التحالف الذي يتزعمه في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 مايو الماضي، قد أكد على أن الحكومة المقبلة يتعين أن تكون “تكنوقراط”.

ومنذ انتهاء الانتخابات، تعثر تشكيل الحكومة بسبب حسابات داخلية ورهانات إقليمية، خاصة التدخلات الإيرانية في الشأن العراقي.

روابط ذات صلة

تحذيرات من اقتراب إعصار قوي من سواحل اليابان

تحذيرات من اقتراب إعصار قوي من سواحل اليابان
فيسبوك يغزو الإسكيمو

فيسبوك يغزو الإسكيمو
لبنان في أزمة.. تقرير يرصد الانهيار الاقتصادي الكبير

لبنان في أزمة.. تقرير يرصد الانهيار الاقتصادي الكبير

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*