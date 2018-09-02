حادث تصادم مروري يسفر عن إصابة 7 بطريق أبو عريش

جازان -فضة عطيف

ادى حادث تصادم مروري اليوم بطريق ابو عريش الاحد الى اصابات 7 باصابات متفرقة.

واوضح متحدث الهلال الاحمر بجازان بيشي الصرخي ان غرفة العمليات تلقت مساء الْيَوْمَ الاحد عند الساعه التاسعه بلاغا عن حادث تصادم وقع بين ثلاث سيارات احدها تقل عائله على طريق ابو عريش الاحد بالقرب من محطة صيدا وعلى الفور انتقل الى موقع الحادث اربع فرق اسعافيه بقيادة المشرف الميداني المناوب الفني محمد ابو قنعان وعند وصول الفرق تبين وجود (٧) إصابات في الموقع منهم ثلاثه أطفال وأربع حالات بالغين منهم امرأتين إصابة إحداهن حرجه والأخرى متوسطه وتعرض قائدا سيارتين لإصابات بسيطه بينما قائد المركبةالثالثه لم يَصب جراء تعرضه للتصادم ،

واضاف ان الفرق الاسعافيه قدمت للمصابين الخدمه الاسعافيه اللازمه ونقلت جميع الحالات الى مستشفى احد المسارحه العام لتلقي العلاج .