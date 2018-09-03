فيسبوك يغزو الإسكيمو

المناطق - وكالات

خيار لغة الإنيوبياك الخاصة بالإسكيمو متاح الآن على موقع فيسبوك، وذلك بفضل ألاسكيين جعلوه حقيقة واقعة من خلال أداة ترجمة عملاق الإعلام الاجتماعي.

دشنت الأداة منذ عقد من الزمان، وسمحت للمستخدمين بترجمة الإشارات المرجعية وأزرار الإجراءات وغيرها من وظائف الواجهة بأكثر من 100 لغة في جميع أنحاء العالم.

نشرت إضافة الإنيوبياك على الهواء مباشرة لمستخدمي أداة الترجمة الداخلية من فيسبوك.

باستخدام الأداة، يكون المستخدمون هم الذين يقومون بالترجمة. ويتم تأكيد الكلمات من خلال التصويت صعودا وهبوطا.

في الوقت الحالي، تتم ترجمة فيسبوك إلى إنيوبياك على موقع فيسبوك فقط وهي غير مرئية على تطبيق فيسبوك. خاصية الإنيوبياك أكملت نصف مرحلة الترجمة حاليا.

يشار إلى أنه في الوقت الذي تتم فيه ترجمة إحدى اللغات، لا يتمكن سوى الأشخاص الذين يستخدمون أداة الترجمة من رؤيتها.