جمعية ماجد.. انتخاب مجلس إدارة جديد وخطة استراتيجية للسنوات الخمس المقبلة

المناطق ـ جدة

تعقد الجمعية العمومية لجمعية ماجد بن عبدالعزيز للتنمية والخدمات الاجتماعية غداَ الثلاثاء بمقرها الرئيسي في جدة بحضور أعضائها ورئيس مجلس إدارتها صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، ويتضمن الإجتماع إصدار تقرير الاستدامة السنوي عن أداء الجمعية للعام 2017، واختيار مجلس إدارة جديد للدورة السابعة يستكمل مسيرتها ورؤيتها ورسالتها في تحقيق منظومة التنمية المستدامة التي تنشدها.

وستستعرض الجمعية العمومية الموازنة التقديرية والتي تم العمل على إعدادها حرصا منها على استقرار تنفيذ برامجها ومشاريعها بوجود رؤية مالية واضحة تحقق التوازن بين الدعم المطلوب والأداء المرتقب للوصول إلى الأهداف الإستراتيجية لها.

وأشار مدير عام جمعية ماجد الاستاذ همام خالد زارع، أن إنجازات العام الماضي (2017) تخطت مجموعة من التحديات المالية والتشغيلية من خلال الإلتزام بمعايير السلامة المالية، إستناداً إلى مبادرة “مكين” لحكومة الجمعيات الأهلية والتكامل المتخصص تشغيلياً في دعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر (تأهيل، تمويل، تطوير)، فجاء الإعتماد بنسبة 93% على تمويل المشاريع من محافظ الإقراض الدوارة مع ضبط للمصروفات عبر الإلتزام بالخطة التشغيلية، وانعكاس ذلك بإنخفاض المصروفات الإدارية والعمومية بنسبة 20%، وخفض تكاليف تطوير المشاريع بالإعتماد على التطوع بنسبة 70%، بالإضافة إلى خفض تكاليف التدريب بتحويله إلى إلكتروني بنسبة 36%.

ووفقاً للبيان الصحافي الصادر عن الجمعية، سيتم استعراض الخطة الإستراتيجية للأعوام الخمس المقبلة (2018 – 2022)، والتي ترتكز على تحقيق تنمية مجتمعية مستدامة بتمكين الأفراد تتوافق مع رؤية 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الـ 17 ((SDGS.

وتتضمن الخطة الإستراتيجية الخمسية 13 هدف استراتيجي موزعة على أربعة محاور رئيسية ” العملاء، المالي، العمليات الداخلية والتعليم والنمو” إضافة إلى إعادة الهيكلة الإدارية لضمان تحقيق أهدافها.

وابتداءً من العام 2010 قامت الجمعية بإصدار تقارير الإستدامة السنوية بمراجعة من المبادرة العالمية للتقارير GRI، مما يعزز عنصر الشفافية ودرجة الافصاح عن أعمال الجمعية ويجرى حاليا إعداد هذه التقارير داخلياً.

ومن البرامج التي تقدمها (انطلق) معني بتمكين الأفراد من أصحاب المشاريع متناهية الصغر، وبرنامج (مبادرات) عبارة عن حاضنة لمشاريع تمكين الأفراد بما يتوافق مع توجهات الداعم المجتمعية وأهداف ماجد التنموية، وبرنامج (تطوع) لتدعيم ثقافة العمل التطوعي بتوفير فرص تطوعية داخلية.

ومن أبرز إنجازات الجمعية خلال العام الماضي 2017، حصولها على جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في الوطن العربي لفرع المؤسسات الكبرى، وكانت أول جمعية سعودية تحصل ضمن 20 جهة فائزة جائزة أفضل بيئة صادرة عن Great Place to Work، كما أنها طبقت معيار مكين لحوكمة الجميعات الأهلية.

الجدير بالذكر، تقوم رؤية الجمعية على أن تكون رائدة في بناء منظومة التنمية المستدامة من خلال تبادل الخبرات وتطبيق آليات تمكين الأفراد داخل مجتمعاتهم في المملكة، فيما تعزز رسالتها المساهمة في التنمية الإجتماعية المستدامة بتمكين الأفراد.