ديوان المراقبة العامة يعلن توفر 54 وظيفة إدارية ومالية شاغرة

ديوان المراقبة العامة يعلن توفر 54 وظيفة إدارية ومالية شاغرة

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ديوان المراقبة العامة يعلن توفر 54 وظيفة إدارية ومالية شاغرة

ديوان المراقبة العامة يعلن توفر 54 وظيفة إدارية ومالية شاغرة
http://almnatiq.net/?p=626557
المناطق - الرياض

أعلنت ديوان المراقبة العامة عن توفر (54) وظيفة إدارية ومالية (للرجال) بالمراتب (العاشرة، التاسعة، الخامسة) على النحو التالي:

– مراقب مالي (عدد 1 – المرتبة العاشرة)
المتطلبات: بكالوريوس محاسبة مع 18 سنة خبرة.

– مدقق حسابات (عدد 1 – المرتبة العاشرة)
المتطلبات: دبلوم أو بكالوريوس محاسبة مع خبرة 20 سنة.

– مدير وحدة الأمن والسلامة (عدد 1 – المرتبة العاشرة)
المتطلبات: ثانوية أو دبلوم أو بكالوريوس مع خبرة 20 سنة.

– مراقب مالي (عدد 1 – المرتبة التاسعة)
المتطلبات: بكالوريوس محاسبة مع خبرة 15 سنة.

– إداري (عدد 50 – المرتبة الخامسة)
المتطلبات: دبلوم سكرتارية إدارة مكتبية.

وأشار إلى أن التقديم إلكترونياً من خلال الرابط حسب المواعيد التالية:

– للمرتبة الخامسة: من الأحد القادم 1439/12/29هـ حتى الثلاثاء الموافق 1440/1/1هـ.
– للمرتبة التاسعة والعاشرة: يوم الأربعاء الموافق 1440/1/2هـ (يوم واحد فقط).

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