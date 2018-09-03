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شهادة الابن تفسخ نكاح مواطنة بـ”قلوة”!

شهادة الابن تفسخ نكاح مواطنة بـ”قلوة”!
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المناطق_الباحة

قرر قاضي المحكمة العامة بمحافظة “قلوة” فسخ نكاح إحدى المواطنات، بعدما تعدى عليها زوجها وحاول صدمها بالسيارة، كما حكم لها القاضي بإلزام الزوج بدفع مؤخر الصداق وقدره 50 ألف ريال.
عقد زواج جديد
وكانت المدعية قد تزوجت ثم طلقها زوجها، وبعد سنة ونصف السنة من الطلاق راجعها زوجها بعقد زواج جديد، وبمهر 30 ألف ريال، وبمؤخر 50 ألف ريال، إذ كان العيب من الزوج، قبل أن يعتدي عليها ويطردها من المنزل، ويكرر محاولات صدمها بالسيارة وقذفها في شرفها.
شهادة ابن المدعية
وبحسب “الوطن”، استند القاضي إلى شهادة ابن المدعية الذي كان حاضرًا الجلسة، وأقر بكلام والدته في أنها تعرضت للإهانة والضرب والطرد من المنزل.

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