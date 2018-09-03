احدث الأخبار

تدشين تطبيق إلكتروني جديد لتنظيم العلاقة بين ملاك وشاغلي المساكن
أبرز المواد
 مع بدء توطين 4 أنشطة تجارية.. محلات تستعد للتصفية والإغلاق
أبرز المواد
 الليرة التركية على موعد مع “عاصفة جديدة”
أبرز المواد
 شهادة الابن تفسخ نكاح مواطنة بـ”قلوة”!
أبرز المواد
 بنما تحتجز الكاتب السعودي فهد الأحمدي بحجة حمله مبلغا تجاوز ١٠ الاف دولار
أبرز المواد
 الكشف عن سبب تأخير صيانة مكيفات بعض المدارس!
أبرز المواد
 جامعة الباحة ترفض متفوقة في الطب وتقبل ابنة مسؤول دون شروط!
أبرز المواد
 “وزارة الحج” تكشف عن تطبيق تعديلات جديدة على موسم العمرة
أبرز المواد
 “بي إن سبورت” تواصل خسارة متابيعها.. شكاوى في الكويت ضد احتكار القنوات وارتكابها عدة مخالفات!
أبرز المواد
 “الساعد” يكشف أسباب تولي تميم الحكم في قطر وكيف فشل مخطط والده في السيطرة على العالم العربي
أبرز المواد
 حالة الطقس: هطول أمطار رعدية في 5 مناطق بالمملكة
أبرز المواد
 وظائف صحية شاغرة للنساء بجمعية الأطفال المعوقين
أبرز المواد
تدشين تطبيق إلكتروني جديد لتنظيم العلاقة بين ملاك وشاغلي المساكن

تدشين تطبيق إلكتروني جديد لتنظيم العلاقة بين ملاك وشاغلي المساكن

أبرز المواد
مع بدء توطين 4 أنشطة تجارية.. محلات تستعد للتصفية والإغلاق

مع بدء توطين 4 أنشطة تجارية.. محلات تستعد للتصفية والإغلاق

أبرز المواد
الليرة التركية على موعد مع “عاصفة جديدة”

الليرة التركية على موعد مع “عاصفة جديدة”

أبرز المواد
شهادة الابن تفسخ نكاح مواطنة بـ”قلوة”!

شهادة الابن تفسخ نكاح مواطنة بـ”قلوة”!

أبرز المواد

الليرة التركية على موعد مع “عاصفة جديدة”

الليرة التركية على موعد مع “عاصفة جديدة”
http://almnatiq.net/?p=626588
المناطق_وكالات

لحظات صعبة يتوقع أن تواجه الليرة التركية، الاثنين، تزامنا مع إعلان مقرر عن بيانات اقتصادية عن شهر أغسطس، يرجح اقتصاديون أن تكشف عن قفزة كبيرة في معدل التضخم في تركيا، يتجاوز 17 بالمئة على أساس سنوي، وفقا لدراسة أجرتها “بلومبرغ”.
تراجع الليرة
وقالت الدراسة التي نشرت نتائجها، الأحد، إن السبب الرئيسي وراء تراجع الليرة التركية هو رفض البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بما يساعد على كبح جماح الارتفاع في الأسعار بالنسبة للمستهلك.
صناع السياسة الأتراك
ومن شأن البيانات المتوقعة يوم الاثنين أن تذكر أن صناع السياسة الأتراك، لم يتصرفوا بسرعة كافية لاحتواء التضخم.
ويتخذ البنك المركزي التركي قراره المقبل بشأن السياسة النقدية يوم 13 سبتمبر الجاري، وسيؤدي الاستمرار في رفض رفع أسعار الفائدة إلى استفحال الأزمة.
حالة التشاؤم
وفاقمت تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، في بشكيك عاصمة قرغيزستان، حالة التشاؤم، بسبب إصراره على أن الأزمة سببها “مؤامرة غربية تستهدف الاقتصاد التركي”، في إشارة إلى استمرار رفضه لتجرع العلاجات المطلوبة لوقف انحدار الاقتصاد إلى حافة الانهيار.
اعتماد الدولار
وقال أردوغان مخاطبا رجال أعمال إن “أميركا تتصرف مثل ذئب متوحش، لا تصدقوها”، موضحا أن تركيا تعتزم التخلي عن اعتماد الدولار في مبادلاتها التجارية مع شركائها التجاريين.
المشاكل الاقتصادية والسياسية
وقد تعرضت الليرة التركية لضغوط متعددة خلال الفترة الماضية، آخرها تخفيض وكالة “موديز” التصنيف الائتماني لعدد من المصارف والمؤسسات المالية العاملة بالبلاد.
وتراجعت ثقة المستهلكين في تركيا لأدنى مستوى في أكثر من 9 سنوات، مع تعدد المشاكل الاقتصادية والسياسية التي دفعت العملة المحلية لتسجيل مستوى قياسي متدن خلال أغسطس.
توقيع عقوبات
كما زاد الطين بلة توقيع واشنطن عقوبات ضد وزيري العدل والداخلية في تركيا، بالإضافة إلى رفع التعريفات الجمركية على صادرات أنقرة للولايات المتحدة، على خلفية أزمة القس الأميركي الذي تحتجزه أنقرة.

روابط ذات صلة

تدشين تطبيق إلكتروني جديد لتنظيم العلاقة بين ملاك وشاغلي المساكن

تدشين تطبيق إلكتروني جديد لتنظيم العلاقة بين ملاك وشاغلي المساكن
مع بدء توطين 4 أنشطة تجارية.. محلات تستعد للتصفية والإغلاق

مع بدء توطين 4 أنشطة تجارية.. محلات تستعد للتصفية والإغلاق
شهادة الابن تفسخ نكاح مواطنة بـ”قلوة”!

شهادة الابن تفسخ نكاح مواطنة بـ”قلوة”!

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*