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«ساما»: ارتفاع الاحتياطي العام إلى 573.7 مليار ريال في يوليو

«ساما»: ارتفاع الاحتياطي العام إلى 573.7 مليار ريال في يوليو
http://almnatiq.net/?p=626605
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كشفت بیانات صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» عن ارتفاع الاحتیاطي العام للمملكة خلال شهر یولیو الماضي، لیسجل 67.573 ملیار ریال، بزیادة 91 ملیون ریال، مقارنة بشهر یونیو 2018.

وأظهرت البیانات انخفاض الحساب الجاري للدولة خلال شهر یولیو الماضي إلى نحو 15.24 ملیار ریال بتراجع قدره 41.12 ملیار ریال، مقارنة بالشهر السابق علیه.

ویحول إلى حساب الاحتیاطي العام للدولة ما یتحقق من فائض في إیرادات المیزانیة ولا یجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصلحة العلیا للدولة.

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