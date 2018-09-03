إصابة خمسينية من البكيرية بكورونا يضعها تحت العلاج

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سجلت وزارة الصحة أمس الأحد إصابة خمسينية من البكيرية بالقصيم بفايروس كورونا صنفت عدواها بحالة أولية مكتسبة في المجتمع ، وبينت عبر موقع مركز القيادة والتحكم أن المريضة وضعت تحت العلاج.

وأوضح استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور محمد محمود أن كورونا من الأمراض المستوطنة، وبالتالي فإن تسجيل الإصابات الفردية في المجتمع، خصوصا مع مخالطة الإبل الحاملة للفايروس أمر وارد طوال العام، وتمثل الوقاية أهم نصيحة لتجنب التعرض للإصابة من خلال استمرار البرامج التوعوية في الحظائر والمدارس والمستشفيات والمطارات لأنها مواقع تحتضن نسبة كبيرة من الأفراد.