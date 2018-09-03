وزارة المالية: إصدار صكوك محلية بقيمة 4 مليارات ريال

وزارة المالية: إصدار صكوك محلية بقيمة 4 مليارات ريال

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وزارة المالية: إصدار صكوك محلية بقيمة 4 مليارات ريال

وزارة المالية: إصدار صكوك محلية بقيمة 4 مليارات ريال
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أعلنت وزارة المالية عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين الإضافية على إصدارها المحلي (07-2018)، عبر إعادة فتح الطرح رقم (07-2018)، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تمّ تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدرة 4.000 مليار ريال سعودي، ليصبح حجم الإصدار الكلي 7.465 مليار ريال سعودي .

وأوضحت الوزارة أنَّ الإصدار قُسِّم إلى ثلاث شرائح كالتالي: الشريحة الأولى، تبلغ 250 .2 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في العام 2023. والشريحة الثانية تبلغ 500 مليون ريال سعودي لصكوك تُستحق في العام 2025. فيما تبلغ الشريحة الثالثة 1.250 مليار ريال سعودي تُستحق في العام 2028.

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