بالحب والتقدير.. مبتعث سعودي يودع جيرانه وأصدقاءه في بريطانيا

المناطق - وكالات

ودَّع مبتعث جيرانه وأصدقاءه في مدينة نيوكاسل البريطانية، بعبارات تنم عن حبه وتقديره لهم، كتبها على لوحة وضعها على مدخل منزله بعد انتهاء بعثته وتخرجه.

وأظهرت صورة نشرها وكيل وزارة التعليم لشؤون البعثات والمشرف على الملحقيات الثقافية الدكتور جاسر الحربش، اللوحة التي وضعها المبتعث الدكتور عائض الشهراني قبل مغادرته وأسرته عائدين إلى المملكة.

وكتب المبتعث على اللوحة باللغة الإنجليزية: “أعزائي في نيوكاسل.. الجيران، والأصدقاء، والزملاء، وكل من طرق قلوبنا وباب منزلنا، نود أن نقول: شكرًا لكم.. لقد كنتم رائعين خلال السنوات الست التي قضيناها معكم من 2012 وحتى 2018.. نحن الآن في طريق عودتنا إلى أرض الوطن، ستكونون على الدوام في خاطرنا.. من عائض، ونورة، والأبناء”.