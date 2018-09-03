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للحفاظ على نظر قوي.. عليك بـ 8 أطعمة

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المناطق - الرياض

يقولون دائماً إن الوقاية خير من العلاج.. مع الانتشار الكبير لأجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية القابلة للارتداء، أصبحنا جميعاً معرضين لضعف حتمي في النظر. وأصبح أطفالنا معرضين كذلك للمشاكل المتصلة بالنظر.

إلا أنه يمكن أن نقي أنفسنا ونتفادى تلك المشاكل المتعلقة بالنظر عن طريق بعض الأطعمة المتوفرة في منازلنا، بحسب ما ورد في تقرير لموقع “بولد سكاي” المعني بالشؤون الصحية.

والمطلوب هو إدراج تلك الأطعمة ضمن وجباتنا اليومية، لتصبح مع الوقت جزءا من النظام الغذائي الذي نتبعه.

ومن ضمن الأعراض التي قد نعاني منها احمرار العينين والحكة والجفاف، خصوصاً مع التقدم في العمر، وقد يلجأ بعضنا إلى استخدام القطرات الملطفة والتي قد تشعرنا بالراحة لكن ليس بالضروري أن تحل المشكلة التي قد تزيد مع الوقت.

فإذا أردت المحافظة على نظرك قوي وثاقب.. عليك بهذه الأطعمة الثمانية:

1- الكيوي
الكيوي من أكثر الفواكه الغنية بفيتامين “C”، فهو يساعد في تعزيز المناعة بشكل كبير، كما يساعد في مقاومة التوتر، ويقلل من إجهاد العينين ويحسن من قوة الإبصار.

2- البرتقال
وهو فاكهة غنية بفيتامين “C” والتي تعزز من قوة النظر وتقي من ضعفه مع التقدم في العمر.

3- عصير الجزر
الجزر غني بكاروتينات فيتامين “A”، وهي من أفضل العناصر المسؤولة عن تقوية النظر.

4- الكركم
الكركم من أفضل العناصر الغذائية الغنية بفيتامينات “A” و”B” و”E”. كما أنه غني بمضادات الأكسدة التي تقي من إعتام عدسة العين “كاتاراكت Cataract”.

5- الطماطم
وهي غنية بفيتامين “C” ولذا فهي مفيدة جداً لتعزيز صحة العيون بشكل عام.

6- زيت الزيتون
فهو غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، مما يعطيه القدرة على تعزيز صحة العيون وتقوية النظر.

7- الأفوكادو
هي من أفضل الثمرات التي تحافظ على العيون وتقوي النظر.

8- المكسرات
المكسرات عموماً، واللوز والبندق والفول السوداني بشكل خاص، من العناصر الغذائية الغنية بفيتامين “E” الذي يعزز من صحة العيون.

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