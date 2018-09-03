الأمير سعود بن نايف يستقبل مدير عام فرع ديوان المراقبة العامة بالمنطقة الشرقية

الدمام - المناطق

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بديوان الأمارة اليوم الاثنين مدير عام فرع ديوان المراقبة العامة بالمنطقة الشرقية الأستاذ سعيد الشهراني والذي قدم لسموه نسخة من التقرير السنوي عن نتائج الأجهزة الخدمية، والمتضمن الخدمات الصحية والاجتماعية والنقل والمرور وغيرها من الخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية للمستفيدين، موجها سموه بأهمية المتابعة وتطبيق الأنظمة والتعليمات وتحقيق العدل.

فيما قدم الشهراني شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على حرصه واهتمامه ومتابعته المستمرة لأعمال فرع الديوان بالمنطقة ، مبيناً بأن التقرير الذي رفعه لسموه يحتوي على الخدمات التي يتابعها الديوان ويتأكد من سلامة إجراءاتها ورفعها للأجهزة المشمولة برقابة الديوان لتصحيح الوضع ، وهذا يؤدي بالتالي إلى انعكاس في مستوى جودة وتحسين الخدمات للأجهزة الخدمية ، إضافة إلى ذلك فإن الديوان يعتبر شريك مع مجالس المناطق في تقييم ومتابعة أداء الأجهزة الحكومية.