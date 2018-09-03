إمارة الشرقية تتابع سلامة الإجراءات وسرعة إنجاز مهام التحقيق في حريق النيابة العامة

الدمام - المناطق

من منطلق الحرص والمتابعة وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان ( حفظهما الله ) قام وكيل الإمارة للشؤون الأمنية بإمارة المنطقة الشرقية الأستاذ / خالد بن علي المنيف بزيارة لموقع حادث الحريق الذي وقع بمبنى النيابة العامة بالدمام ومقابلة رئيس فرع النيابة العامة ومدراء الأجهزة الأمنية وحمد الله على سلامة الجميع ، مؤكداً بأن الأهم عدم وجود أضرار بشرية ( ولله الحمد ) واستمع لشرح عن الأسباب المحتملة لاندلاع الحريق، مشيراً إلى سرعة إنجاز مهام اللجنة المشكلة بهذا الخصوص بأمر سمو سيدي أمير المنطقة الشرقية وشكر الجميع على تظافر الجهود وسرعة السيطرة على إنهاء الحريق بوقت قياسي رغم ضخامة الحريق وفي ختام زيارته دعى الله بأن يحفظ ولاة الأمر وأبناء الوطن والمقيمين وكل مدخرات الوطن من أي مكروه وسوء.