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بلدية رأس تنورة: الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى لمحطة تصريف مياه الأمطار بحي الصناعية

بلدية رأس تنورة: الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى لمحطة تصريف مياه الأمطار بحي الصناعية

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بلدية رأس تنورة: الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى لمحطة تصريف مياه الأمطار بحي الصناعية

بلدية رأس تنورة: الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى لمحطة تصريف مياه الأمطار بحي الصناعية
http://almnatiq.net/?p=626667
رأس تنورة - المناطق

كشفت بلدية محافظة رأس تنورة عن الانتهاء من تنفيذ أعمال المرحلة الأولى لمحطة تصريف مياه الأمطار الجديدة والواقعة بحي الصناعية وهي الأعمال التشغيلية التي تحتوي على توريد وتركيب 4 مضخات غاطسة تبلغ الطاقة التصريفية لكل مضخة (450 ل/ث) تقوم بضخ المياه للبحر عبر خط طرد بقطر (1200مم) وبطول (3000م.ط) المارة بعض أجزائه فوق أنابيب شركة أرامكو السعودية الواقعة بشارع الملك سعود.

وقال رئيس بلدية محافظة رأس تنورة المهندس بندر بن إبراهيم السبيعي أن هناك تنسيق مع الشركة لتذليل كافة الصعوبات والعقبات التي قد تعترض إكمال المشروع، مبينا أن المشروع استغرق العمل فيه حوالي (شهرين)، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمحطة (1260م3) وتخدم هذه المحطة أحياء (المنتزه– الصناعية – الأندلس – الصناعية الثانية وأجزاء من حي الفيحاء والدانة).

وأشار الى أن المحطة القائمة والواقعة بحي الروضة تقوم بخدمة أحياء الروضة وأجزاء من حي الفيحاء والدانة، حيث يوجد بها عدد (4 مضخات) تبلغ الطاقة التصريفية لكل مضخة (317 ل/ث)(إثنتان على وضعية التشغيل، وإثنتان على وضعية الإستعداد) تقوم بضخ المياه عبر خط طرد قطر (700مم) بطول( 2500م)، لافتا الى أن البلدية بصدد إكمال كافة الشبكات الفرعية في الأحياء المذكورة والواقعة ضمن نطاق المحطة القائمة أو المحطة الجديدة بمجموع أطوال 9000 م.ط تقريباً، وبذلك تكون محافظة رأس تنورة مخدومة بنسبة ( أكثر من 60 %) بشبكات تصريف مياه الأمطار.

واختتم السبيعي بقوله أن هذه الأعمال تأتي دعماً لمبادرة إنشاء محطات وخطوط لتصريف مياه الأمطار والسيول بالمحافظة.

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