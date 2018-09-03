الأمير بدر بن سلطان استقبل سفراء الأمل بالجوف

الجوف - عبدالعزيز الحموان

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف بمكتبه في ديوان الإمارة اليوم فريق سفراء الأمل بالجوف بقيادة الشاب محمد بن خليل العلي .

وقد استمع سمو أمير منطقة الجوف من الفريق لنبذه عن البرنامج التابع لمجموعة MBC الأمل، الذي يهدف إلى تنمية مهارات الشباب من خلال تنفيذ مشاريع تطوعية وانمائية في المنطقة، من خلال التركيز على أهداف التنمية المستدامة .

ورحب سمو أمير المنطقة بهذه الفكرة ، مؤكداً على إشراك الشباب في العملية التنموية والتي تتماشى مع رؤية المملكة 2030 ، متطلعاً لطرح المبادرات التي من شأنها صقل مواهب الشباب وقدراتهم الإبداعية في مجتمعاته، متمنياً سموه للجميع التوفيق .

ويضم الفريق محمد بن خليل العلي وهداج بن عبدالمحسن الكريع وريم بنت الأدهم الرويلي ومها بنت الأدهم الرويلي ومنار بن تويجر الرويلي .