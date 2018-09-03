احدث الأخبار

تجهيز ١٨ ألف متر مربّع لبائعي الصفري
أبرز المواد
 غرفة جدة تدفع بشؤون مراكز الخدمة وتقنية المعلومات لخدمة مصالح مجتمع الأعمال
أبرز المواد
 بلدية بداء بمحافظة الوجه تواصل جولاتها الرقابية على البوفيهات
منطقة تبوك
 الرقابة الصحية بأمانة منطقة تبوك تنفذ جولات رقابية على مستودعات المواد الغذائية
منطقة تبوك
 أمير منطقة جازان بالنيابة يؤدي صلاة الميت على الشهيد الفيفي
أبرز المواد
 تحالف دعم الشرعية في اليمن: الميليشيات تستخدم المدارس في تعز لتفادي الاستهداف من قوات التحالف
أبرز المواد
 بمشاركة الجهات ذات العلاقه مدني الباحة ينفذ فرضية حريق
أبرز المواد
 بلدية محافظة القرى تواصل جهودها لتجهيز مقر مهرجان الرمان الوطني السابع
منطقة الباحة
 هذه قصة 300 بئر بناها جن سليمان بـ “لينه”
أبرز المواد
 ورشة عمل محددات الخطة التنفيذية لمواجهة المخدرات في منطقة عسير تطلق أعمالها بجامعة الملك خالد
أبرز المواد
 دراسة: دخول الحشد الشعبي في السياسة يهدد الدولة العراقية
أبرز المواد
 إعلان عن مسابقة تصميم واجهات الصراف الالي لأمانة منطقة عسير
أبرز المواد
تجهيز ١٨ ألف متر مربّع لبائعي الصفري

تجهيز ١٨ ألف متر مربّع لبائعي الصفري

أبرز المواد
غرفة جدة تدفع بشؤون مراكز الخدمة وتقنية المعلومات لخدمة مصالح مجتمع الأعمال

غرفة جدة تدفع بشؤون مراكز الخدمة وتقنية المعلومات لخدمة مصالح مجتمع الأعمال

أبرز المواد
بلدية بداء بمحافظة الوجه تواصل جولاتها الرقابية على البوفيهات

بلدية بداء بمحافظة الوجه تواصل جولاتها الرقابية على البوفيهات

منطقة تبوك
الرقابة الصحية بأمانة منطقة تبوك تنفذ جولات رقابية على مستودعات المواد الغذائية

الرقابة الصحية بأمانة منطقة تبوك تنفذ جولات رقابية على مستودعات المواد الغذائية

منطقة تبوك

الأمير بدر بن سلطان استقبل سفراء الأمل بالجوف

الأمير بدر بن سلطان استقبل سفراء الأمل بالجوف
http://almnatiq.net/?p=626707
الجوف - عبدالعزيز الحموان

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف بمكتبه في ديوان الإمارة اليوم فريق سفراء الأمل بالجوف بقيادة الشاب محمد بن خليل العلي .

وقد استمع سمو أمير منطقة الجوف من الفريق لنبذه عن البرنامج التابع لمجموعة MBC الأمل، الذي يهدف إلى تنمية مهارات الشباب من خلال تنفيذ مشاريع تطوعية وانمائية في المنطقة، من خلال التركيز على أهداف التنمية المستدامة .

ورحب سمو أمير المنطقة بهذه الفكرة ، مؤكداً على إشراك الشباب في العملية التنموية والتي تتماشى مع رؤية المملكة 2030 ، متطلعاً لطرح المبادرات التي من شأنها صقل مواهب الشباب وقدراتهم الإبداعية في مجتمعاته، متمنياً سموه للجميع التوفيق .

ويضم الفريق محمد بن خليل العلي وهداج بن عبدالمحسن الكريع وريم بنت الأدهم الرويلي ومها بنت الأدهم الرويلي ومنار بن تويجر الرويلي . 

روابط ذات صلة

تجهيز ١٨ ألف متر مربّع لبائعي الصفري

تجهيز ١٨ ألف متر مربّع لبائعي الصفري
غرفة جدة تدفع بشؤون مراكز الخدمة وتقنية المعلومات لخدمة مصالح مجتمع الأعمال

غرفة جدة تدفع بشؤون مراكز الخدمة وتقنية المعلومات لخدمة مصالح مجتمع الأعمال
أمير منطقة جازان بالنيابة يؤدي صلاة الميت على الشهيد الفيفي

أمير منطقة جازان بالنيابة يؤدي صلاة الميت على الشهيد الفيفي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*