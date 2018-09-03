إعلان عن مسابقة تصميم واجهات الصراف الالي لأمانة منطقة عسير

المناطق - أبها

أعلنت أمانة منطقة عسير ممثلة بالإدارة العامة لتقنية المعلومات والخدمات الإلكترونية ، عن تنظيم مسابقة لتصميم واجهات داخلية و خارجية للصراف الالي ATM بالطراز التراثي العسيري ، علما بأن هذه المسابقة جاءت بتوجيه و متابعة من امين منطقة عسير د . وليد الحميدي وذلك ايمانا منه بضرورة إشراك المواهب الفنية المهتمة و العاملة في فضاء التصميم ، للمساهمة في تصميم شعار الأمانة الجديد و التي انطلقت ظهر يوم امس الاحد 22/1/1439هـ و تستمر حتى يوم الثلاثاء 22/1/1440 هـ .

وعليه فمن يرغب بالمشاركة في المسابقة التقيد بالشروط التالية :

1-ان يكون التصميم لتحسين المشهد البصري لمدينة أبها .

2-ان يكون التصميم غير منقول أو مقتبس من أي تصميم سابق .

3-ان يأخذ التصميم الطابع العمراني لتراث منطقة عسير ، ويكون قابلا للتنفيذ .

4-ان تكون فكرة التصميم غير متنافيه مع تعاليم الشريعة الإسلامية و الذوق العام .

5-يرفق مع التصميم شرح مبسط للفكرة ، و يحق للمشارك الاستعانة بنصوص او رسوم ” سكتشات ” لشرح و دعم الفكرة .

6-ارفاق نسخة ثلاثية الابعاد من التصميم باستخدام احدى البرامج الاحترافية .

7-يرفق جدول كميات يوضح المواد المستخدمة بالأطوال و الابعاد للتصميم .

8-ان تتضمن المشاركة ارسالها بالمحتوى التالي :

صور ثلاثية الابعاد من زوايا مختلفة .

ان توضح اطوال و ابعاد التصميم المختلفة .

ان يتم اختيار موقع قائم بأطواله و ابعاده ليكون محور التصميم .

يتحمل المشارك مسؤولية حقوق الملكية الفكرية تجاه الغير للعناصر المستخدمة في التصميم ، كما يحق لأمانة الإفصاح عن الاعمال المشاركة و استخدامها في منشوراتها مع توضيح هوية أصحابها .

تحتفظ الأمانة بحق تعديل التصميم الفائز وفقا لما تراه مناسبا ويلتزم الفائز بإجراء التعديلات او الإضافات عند الطلب .

الشروط العامة :

1-يتم تسليم التصميم على قرص ممغنط او فلاش ميموري بالإضافة الى صورة TIF عالية الجودة .

2-يحق للمتسابق الاشتراك بأكثر من تصميم .

3-يحق للأمانة ان تحجب الجائزة في حال عدم وجود مشاركة فائزة .

4-لجنة المسابقة غير ملزمة بقبول أي تصميم من التصاميم المشاركة في المسابقة او بإعادة التصاميم بعد قبولها .

5-تعتبر نتائج المسابقة نهائية بعد صدورها .

6-تنتقل ملكية التصميم المعتمد بالكامل الى لجنة المسابقة ، و لا يحق للمصمم استخدامه او الاستفادة منه بأي شكل من الاشكال مع الاحتفاظ بحقوق الملكية للمصمم .

وسيكون التقدم للمسابقة عبر البوابة الالكترونية للأمانة ، وقد خصصت الأمانة جوائز مالية قدرها 10الاف ريال للفائز الأول و 7 الاف للفائز الثاني و 5 الاف للفائز الثالث .