إعلان عن مسابقة تصميم واجهات الصراف الالي لأمانة منطقة عسير

أعلنت أمانة منطقة عسير ممثلة بالإدارة العامة لتقنية المعلومات والخدمات الإلكترونية ، عن تنظيم مسابقة لتصميم واجهات داخلية و خارجية للصراف الالي ATM بالطراز التراثي العسيري ، علما بأن هذه المسابقة جاءت بتوجيه و متابعة من امين منطقة عسير د . وليد الحميدي وذلك ايمانا منه بضرورة إشراك المواهب الفنية المهتمة و العاملة في فضاء التصميم ، للمساهمة في تصميم شعار الأمانة الجديد و التي انطلقت ظهر يوم امس الاحد 22/1/1439هـ و تستمر حتى يوم الثلاثاء 22/1/1440 هـ .
وعليه فمن يرغب بالمشاركة في المسابقة التقيد بالشروط التالية :
1-ان يكون التصميم لتحسين المشهد البصري لمدينة أبها .
2-ان يكون التصميم غير منقول أو مقتبس من أي تصميم سابق .
3-ان يأخذ التصميم الطابع العمراني لتراث منطقة عسير ، ويكون قابلا للتنفيذ .
4-ان تكون فكرة التصميم غير متنافيه مع تعاليم الشريعة الإسلامية و الذوق العام .
5-يرفق مع التصميم شرح مبسط للفكرة ، و يحق للمشارك الاستعانة بنصوص او رسوم ” سكتشات ” لشرح و دعم الفكرة .
6-ارفاق نسخة ثلاثية الابعاد من التصميم باستخدام احدى البرامج الاحترافية .
7-يرفق جدول كميات يوضح المواد المستخدمة بالأطوال و الابعاد للتصميم .
8-ان تتضمن المشاركة ارسالها بالمحتوى التالي :
- صور ثلاثية الابعاد من زوايا مختلفة .
- ان توضح اطوال و ابعاد التصميم المختلفة .
- ان يتم اختيار موقع قائم بأطواله و ابعاده ليكون محور التصميم .
- يتحمل المشارك مسؤولية حقوق الملكية الفكرية تجاه الغير للعناصر المستخدمة في التصميم ، كما يحق لأمانة الإفصاح عن الاعمال المشاركة و استخدامها في منشوراتها مع توضيح هوية أصحابها .
- تحتفظ الأمانة بحق تعديل التصميم الفائز وفقا لما تراه مناسبا ويلتزم الفائز بإجراء التعديلات او الإضافات عند الطلب .
الشروط العامة :
1-يتم تسليم التصميم على قرص ممغنط او فلاش ميموري بالإضافة الى صورة TIF عالية الجودة .
2-يحق للمتسابق الاشتراك بأكثر من تصميم .
3-يحق للأمانة ان تحجب الجائزة في حال عدم وجود مشاركة فائزة .
4-لجنة المسابقة غير ملزمة بقبول أي تصميم من التصاميم المشاركة في المسابقة او بإعادة التصاميم بعد قبولها .
5-تعتبر نتائج المسابقة نهائية بعد صدورها .
6-تنتقل ملكية التصميم المعتمد بالكامل الى لجنة المسابقة ، و لا يحق للمصمم استخدامه او الاستفادة منه بأي شكل من الاشكال مع الاحتفاظ بحقوق الملكية للمصمم .
وسيكون التقدم للمسابقة عبر البوابة الالكترونية للأمانة ، وقد خصصت الأمانة جوائز مالية قدرها 10الاف ريال للفائز الأول و 7 الاف للفائز الثاني و 5 الاف للفائز الثالث .
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