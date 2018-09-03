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بلدية محافظة القرى تواصل جهودها لتجهيز مقر مهرجان الرمان الوطني السابع

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بلدية محافظة القرى تواصل جهودها لتجهيز مقر مهرجان الرمان الوطني السابع

بلدية محافظة القرى تواصل جهودها لتجهيز مقر مهرجان الرمان الوطني السابع
http://almnatiq.net/?p=626726
المناطق - الباحة
تواصل بلدية محافظة القرى هذه الأيام جهودها  لتجهيز موقع مهرجان الرمان الوطني بمنطقة الباحة في نسخته السابعة, بالإضافة إلى الكثير من برامج الجمعية والخدمات البلدية المتميزة التي تصب في مصلحة المواطن والمقيم داخل المحافظة وأيضاً الزائرين لها من خارج المحافظة .
وتأتي هذه الجهود امتداداً لأعمال البلدية في خدمة المحافظة التي تشتهر بالإنتاج الزراعي خصوصاً فاكهة الرمان الموسمية وعدد من الفواكه الأخرى واستمراراً للشراكة والرعاية التي تقدمها البلدية سنوياً ودورها البارز في إنجاح المهرجان.
من جانبه أعرب رئيس المجلس سعيد بن بخروش باسم أعضاء الجمعية والمزارعين عن شكرهم لرئيس البلدية محافظة القرى المهندس سعيد صالح الزهراني لتعاونه وإسهاماته لجمعية الرمان التعاونية, في إطار المجهودات التي أثمرت في نجاح الكثير من البرامج الخاصة بالجمعية داخل المحافظة ومبادراته المتميزة, آخرها أعمال السفلته أمام مقر الجمعية.

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