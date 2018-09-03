بمشاركة الجهات ذات العلاقه مدني الباحة ينفذ فرضية حريق

المناطق - الباحة

نفذت ادارة الدفاع المدني بمدينة الباحة اليوم وبالتعاون مع ادارة سجون منطقة الباحه فرضية حريق حيث ورد لمركز القياده والتوجيه بلاغ يفيد بوجود حريق في احد العنابر بقسم ادارة الابعاد ويوجد حالات احتجاز وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمه وعند الوصول للموقع وجد الحادث عباره عن حريق داخل احد العنابر مما استدعى اخلاء ٣٠موقوف وتم اخماد الحريق وتهوية العنابر وتامين الموقع (مع تطبيق الخطه الامنيه للسجون)وقامت فرق الانقاذ باخراج الحالات وقد نتج عن الحادث خمس حالات اختناق حيث تم ايجاد منطقه للفرز الطبي وتم التعامل مع جميع الاصابات من قبل الشوؤن الصحيه وفرق الهلال الاحمر وتم معالجة بعض الحالات في الموقع والاخرى تم نقلها الي مستشفى الملك فهد

وفي نهاية الفرضيه تم عقد اجتماع موسع مع ادارة السجون والجهات المشاركه لتدارس الايجابيات والعمل على تعزيزها وتلافي السلبيات

وتاتي هذه الخطط لقياس مستوى السلامه داخل المنشات وتدريب الفرق الميدانيه على كيفية التدخل السريع كما شارك في تنفيذ الخطه كلاًمن الدفاع المدني السجون الدوريات الامنيه المرور الشرطه الهلال الاحمر الشؤون الصحيه الكهرباء

وقد ثمن مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحه العميد علي بن خضران المنتشري لجميع المشاركين هذه الجهود متمنين لهم دوام التوفيق .