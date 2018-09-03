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الرقابة الصحية بأمانة منطقة تبوك تنفذ جولات رقابية على مستودعات المواد الغذائية

الرقابة الصحية بأمانة منطقة تبوك تنفذ جولات رقابية على مستودعات المواد الغذائية

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الرقابة الصحية بأمانة منطقة تبوك تنفذ جولات رقابية على مستودعات المواد الغذائية

الرقابة الصحية بأمانة منطقة تبوك تنفذ جولات رقابية على مستودعات المواد الغذائية
http://almnatiq.net/?p=626746
المناطق - تبوك
نفذت إدارة الرقابة الصحية في أمانة منطقة تبوك جولات تفتيشية على عدد من مستودعات المواد الغذائية على طريق المدينة المنورة، نتج عنها ضبط عدد (10) مستودعات مخالفة للاشتراطات البلدية .
وأوضح مدير إدارة الرقابة الصحية بأمانة منطقة تبوك الدكتور ممدوح العطوي أنه تم خلال هذه الجولات الرقابية ضبط (10) مستودعات مخالفة للاشتراطات البلدية، ومصادرة ما يزيد على 300 كيلو جرام من الأرز الفاسد والملوث بفضلات القوارض، وإتلاف 150 كيلو جراما من الزيوت الغير صالحة للاستخدام، وضبط سبعة عمال لا يحملون شهادات صحية.
وأكد الدكتور العطوي أن هذه الجولات الرقابية المكثفة مستمرة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية.

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