مدني الشمالية يكرم اللواء مانع القحطاني بعد إحالته للتقاعد وعطاء دام ٣٢ عاما

المناطق - خالد الضبيبي

أقامت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية حفل تكريم اللواء “مانع بن شايع القحطاني ” بعد إحالته للتقاعد بعد عطاء دام ٣٢عاماً في خدمة الوطن .

حيث بدأ حفل التكريم بكلمة لمنسوبي مديرية الدفاع المدني بالمنطقة القاها مدير الدفاع المدني بالمنطقة المكلف العميد مناحي بن مونس الرويلي رحب فيها بقاده ومدراء الاجهزه الامنيه لحضور حفل تكريم اللواء مانع بن شايع القحطاني وقال لقد سعدنا بالعمل مع اللواء مانع خلال فتره عمله كمدير للمنطقه مما كان له اطيب الاثر في نفوسنا وقد ساهم بخبرته وقيادته في تطوير الاعمال وتحسين بيئة العمل بالدفاع المدني بالمنطقة وان سعادة اللواء امضى هذه السنوات في خدمة دينه ثم مليكه ووطنه وقدم باسمه ومنسوبي الدفاع المدني بالمنطقة شكره للقحطاني الذي كان نعم القائد والزميل والاخ الذي عمل معه بعد ذلك قدم اللواء مانع شكره لكافة الحضور وضباط وافراد الدفاع المدني الذين عملوا تحت ادارته اثناء فترة عمله.

متمنيا التوفيق للجميع .