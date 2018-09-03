جمعية الأطفال المعوقين بالجوف تستقبل طلابها

المناطق - الجوف

استقبلت جمعية الأطفال المعوقين بالجوف طلابها بداية هذا العام الدراسي الجديد و الذي جاء تحت شعار ( بداية ممزوجة بالتفاؤل والأمل ؛ نستقبل العام الدراسي الجديد) ؛ بالحفاوةٍ و التكريم ، حيثُ نظمت لهم احتفالاً شمل على كثيرٍ من الفعاليات الترفيهية و المسابقات و البرامج التعريفية ، بالإضافة إلى تقديم الجوائز و الهدايا لهم .

هذا و قام مدير الجمعية الأستاذ عبد الله الفراج بِحثّ منسوبات الجمعية على بذل الجُهد والارتقاء بمستوى الأداء في الجمعية مثمنًا لهن مجهوداتهن الحثيثة و المثالية للسعي نحو التميز . و أكّد الفراج بأن الجمعية قد بذلت مجهودات رائعة في سبيل ادخال البهجةِ و السرور على قلوب الطلاب ، و بثّ روح الأمل في نفوسهم.

كما حرصت الجمعية على استقبال أمهات الأطفال استقبالاً يليقُ بِهن ، و اختتم قسم العلاقات الحفل بالدعوة الى تناول وجبة الغداء بهذه المناسبة .