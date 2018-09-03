غرفة حائل تنظم عيادات استشارية مجانية للمشاريع الاستثمارية

المناطق - حائل

تنظم غرفة حائل عيادات استشارية مجانية للمشاريع الاستثمارية للشباب السعودي والتي تساعدهم على تحقيق طموحاتهم وإنقاذ عددا من مشاريعهم المتعثرة أو التي على وشك التعثر ، كما تقدم العيادات استشارات لمن يرغب انشاء مشروع تجاري أو تقني او صناعي أو خدمي وتوجيهه من أين وكيف يبدا مشروعه ، اضافة إلى تقديم مجموعة من الحلول والاستشارات والخدمات الاستثمارية لخدمة قطاع الاعمال من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة ، كما ستعمل عيادات الأعمال على الربط بين المستثمرين ذوي رؤوس الأموال مع أصحاب المشاريع الراغبين في التوسع والانتشار بإيجاد شركاء داعمين .

وتم تجسيد هذه الحلول والخدمات على هيئة عيادات متخصصة باستشاريين وفنيين ذوي اختصاص وخبرة في مجالات مختلفة تتوافق مع متطلبات سوق العمل .

ودعت غرفة حائل إلى من لدية استشارة لمشروع معين التسجيل في عيادات الاعمال والاستفادة من الخبراء والمستشارين للذين قدموا من عدة مدن سعودية وذلك على الرابط التالي :

http://busclinic.com/hcr/

وحددت غرفة حائل يوم الاربعاء 2 محرم 1440هـ من الساعة 4,15 م – 9,15 م موعدا لإقامة هذه الفعالية في مقر الغرفة على ان تكون مدة الجلسة 15 دقيقة مع المستشار خلال الموعد الواحد .واكد نائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة حائل الاستاذ عبدالله العديم أن هذه المبادرة واحدة من عدة مبادرات تعتزم غرفة حائل إطلاقها لدعم الشباب السعودي في المنطقة ومساعدتهم على تنفيذ مشاريعهم الاستثمارية ، موجها الدعوة للشباب بالتسجيل والاستفادة من المستشارين ، واضاف العديم أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز البيئة الاقتصادية بالمنطقة وتقديم الدعم لرواد الأعمال وأصحاب الأفكار الاستثمارية من الشباب بالشراكة بين الغرفة والجهات ذات العلاقة ، اضافة إلى تفعيل التطوع المتخصص لدى رجال ورواد الأعمال الممارسين للعمل الحر والخبراء ومكاتب الاستشارات من خلال المشاركة بتقديم خبراتهم واستشاراتهم. موضحا أنها تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز قيم وثقافة العمل لدى الشباب والشابات وتهيئتهم وإعدادهم للدخول في ريادة الأعمال .