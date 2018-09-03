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معرض ومسابقة للتصوير ببيشة في يوم الوطن

معرض ومسابقة للتصوير ببيشة في يوم الوطن
http://almnatiq.net/?p=626816
المناطق - بيشة
أعلن فرع جمعية الثقافة والفنون ببيشة ممثلاً في قسم التصوير الفوتوغرافي عن إقامة معرض فوتوغرافي للاحتفال بذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ88 مع إطلاق مسابقة لأجمل مشاركة لهذه المناسبة ، وذلك بالتعاون مع نادي مصوري بيشة .

وأكد مدير الفرع فهيد بن عون آل جزوا بأن هذا البرنامج يأتي ضمن عدد من البرامج التي سيقيمها الفرع في الاحتفال بهذه الذكرى الغالية على قلوبنا  جميعاً وهي ذكرى توحيد هذا الوطن الشامخ ، من جهته أفاد مشرف لجنة التصوير الضوئي عبدالله المشري بأن شروط الاشتراك بهذا البرنامج هي “أن تكون الصورة المقدمة للمشاركة من تصوير المتقدم نفسه، باستخدام كاميرا احترافية أو شبه احترافية، المشاركة بعدد (١) صوره كحد أقصى، تقدم الصور المراد المشاركة بها بصيغة ملفات رقمية بامتداد (jpg)، ولا يقل طول الضلع الأكبر عن (3000) بكسل، يسمح بتعديل الإضاءة واللون والحدة للصورة بشكل محدود لا يؤثر على أصل الصورة ولاتقبل  الصور البانوراميه، لا يسمح بإضافة عناصر خارجية أو /إزالة عناصر من الصورة، أو إعادة تركيبها ولا تقبل الصور المضاف إليها أي عنصر أو إطار أو توقيع أو تاريخ أو اسم المصور، وتتم المشاركة وتقديم الصور مع الاسم الثلاثي ورقم الجوال حصرًا من خلال البريد الإلكتروني التالي . bisha.p.a.ksa@gmail.com ولن يقبل أي عمل بدون بيانات” معرباً عن شكره لنادي مصوري بيشة على مشاركتهم مع الجمعية في عدد من البرامج.

من جهته أوضح مسؤول الإعلام قباس الفهد بأن المعرض سيقام في أحد الأسواق وسط المحافظة برعاية من محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة وسيصاحبه ورشة عمل في التصوير الضوئي ، والمشاركة مفتوحة للجميع، للخروج بجيل جديد من الفوتوغرافيين والفوتوغرافيات في المحافظة، وسنسعى في الفرع لتقديم عمل جميل يحاكي مكانة هذا اليوم المجيد في قلب كل مواطن.

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