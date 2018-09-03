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“456”طالب وطالبة يلتحقون ببرامج التدريب والتأهيل في فرع العمل بالرياض

“456”طالب وطالبة يلتحقون ببرامج التدريب والتأهيل في فرع العمل بالرياض
http://almnatiq.net/?p=626819
المناطق - الرياض
استقبلت المراكز والأقسام التعليمية والمهنية الداخلية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بقسميها الذكور والإناث يوم امس 456 طالب وطالبة من الحالات الملتحقة ببرامج التدريب والتأهيل المهني داخلها للعام الدراسي الجديد 1439/1440هـ .
شملت البرامج ” مركزي الرعاية النهارية للفئات الخاصة بالحي الدبلوماسي والرعاية النهارية لحالات التوحد وقسمي التأهيل المهني للذكور والإناث ووحدات التدريب والتربية الخاصة في كلٍ من “تأهيل الإناث بحي القدس وحي الملز والدرعية والمدرسة الداخلية بملاحظة الرياض للذكور ومؤسسة رعاية الفتيات ” وتهدف إلى الوصول بحالاتها من فئات ذوي الإعاقة وحالات التوحد والأحداث والنزيلات الى أقصى درجات التدريب والتعليم والتأهيل بمايتناسب مع قدراتهم وامكانياتهم المعرفية والجسدية والعقلية والنفسية عبر مجموعة من الخطط التربوية المعدة تحت اشراف نخبة من المختصين والمختصات في كافة المجالات ، فيما التحق اكثر 350 طالب وطالبة من المشمولين بالرعاية داخل الفروع الإيوائية “دور الحضانة والتربية ومؤسسة التربية النموذجية للأيتام ورعاية الفتيات والمسنات وبعض المستفيدين والمستفيدات في مراكز التأهيل الشامل ” بمراحل التعليم العام والجامعي بعد أن اكملوا استعدادتهم للعام الدراسي الجديد بحضور عددمن برامج التهيئة النفسية والبدنية التي نظمتها الفروع لتعزيز مباديء اكتساب العلم وقيم الشعور بالمسؤولية لديهم بالإضافة إلى توفير جميع المستلزمات المدرسية والخدمات الأساسية التي تساعد على سير العملية التعليمية داخل الفروع بأفضل وجه ممكن ، جاء ذلك بموجب متابعة وتوجيهات مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يوسف السيالي الذي اكد على اهتمام الوزارة الكبير بالجانب التعليمي للمستفيدين والمستفيدات من خدماتها في كافة الفروع التابعة لها .

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