ملكية الجبيل تستقبل (1580) طلباً إلكترونياً خلال هذا العام

المناطق - الجبيل الصناعية

استقبلت الهيئة الملكية للجبيل ممثلةً في إدارة المشاريع عدد (1580) طلباً إلكترونياً عبر نظام شامل خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري .وتشمل الرخص الإنشائية وطلب مراجعة المخططات والتفتيش النهائي بالإضافة إلى طلب شهادة الإشغال .

حيث أعادت الهيئة الملكية عدد (147) طلباً للمستفيدين لغرض استكمال الإجراءات اللازمة بنسبة 8.3 % ، بينما باشرت إتمام عدد (1352) طلباً وأنجزت منها ما نسبته 86.6 % ، وما يزال عدد (81) طلباً بما يشكل نسبته 5.1 % تحت الإجراء .

وقد أوضحت الهيئة الملكية أن مؤشرات قياس الأداء هي إحدى المبادرات التي تهدف إلى تطوير عمل الهيئة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين ونيل رضاهم ، مؤكدة أن نسبة الإنجاز والتأخير في المؤشرات تنطلق من معيار مدة التنفيذ ، حيث أنه تم إطلاق مبادرة إصدار رخص الترميم للوحدات السكنية خلال (45) دقيقة وسيتم استخراجها إلكترونياً ، كما أنه جاري العمل في إصدار جميع الرخص بشكل إلكتروني مستقبلاً.

هذا ويستخدم نظام شامل كبوابة إلكترونية موحدة لغرض تقديم ومتابعة وإصدار الطلبات إلكترونياً عن طريق المستفيدين وذلك لرغبةً الهيئة الملكية في تسهيل الأعمال ورفع كفاءة جودة العمل ودقة مخرجات النظام.