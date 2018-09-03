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الاتحاد العربي للتطوع يعلن عن فتح باب المشاركة في قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد لافضل عمل تطوعي

الاتحاد العربي للتطوع يعلن عن فتح باب المشاركة في قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد لافضل عمل تطوعي
http://almnatiq.net/?p=626825
المناطق - الدمام

الاتحاد العربي للتطوع يعلن عن فتح باب المشاركة في قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد لافضل عمل تطوعي لأفضل عمل تطوعي في الوطن العربي برعاية معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية يعلن الاتحاد العربي للتطوع عن فتح باب المشاركة في قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية لأفضل عمل تطوعي في الوطن العربي، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، الموافق 5 ديسمبر 2018.

 – آخر موعد للمشاركة 20/10/2018

– موعد الاحتفال والتكريم في الفترة من 6-4 ديسمبر 2018.

–  مكان الاحتفال مقر جامعة الدول العربية – القاهرة – جمهورية مصر العربية.

 

الفئات المستهدفة:

1- المنظمات والجمعيات الأهلية غير الربحية.

2- المنظمات والجمعيات الشبابية والفرق التطوعية الرسمية.

3-  الأفراد والمؤسسات الخاصة غير الربحية.

 

مجالات القلادة

1-  المجال البيئي.

2-  المجال الشبابي.

3-  المجال الإنساني.

 

الفائزين في القلادة:

 

الفائزين في المجال البيئي:-

–         المركز الأول:  10.000  ( عشرة آلاف دولار أمريكي)

–         المركز الثاني: التكريم في مقر جامعة الدول العربية + تكاليف السفر والإقامة.

–         المركز الثالث: التكريم في مقر جامعة الدول العربية  +تكاليف السفر والإقامة.

 

الفائزين في المجال الشبابي:-

–         المركز الأول:  10.000  ( عشرة آلاف دولار أمريكي)

–         المركز الثاني: التكريم في مقر جامعة الدول العربية + تكاليف السفر والإقامة.

–         المركز الثالث: التكريم في مقر جامعة الدول العربية  +تكاليف السفر والإقامة.

 

الفائزين في المجال الإنساني:-

–         المركز الأول:  10.000  ( عشرة آلاف دولار أمريكي)

–         المركز الثاني: التكريم في مقر جامعة الدول العربية + تكاليف السفر والإقامة.

–         المركز الثالث: التكريم في مقر جامعة الدول العربية  +تكاليف السفر والإقامة.

 

للمشاركة ومعرفة التفاصيل من خلال الرابط التالي:  www.arabfva.org/voluntaryinsignia

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