احدث الأخبار

الاتفاق يواصل تدريباته في فترة التوقف.. وهزاع وخيري يواصلان العلاج
أبرز المواد
 انتحار مقيم داخل سكنه بمحافظة حقل
أبرز المواد
 “المالية” تنفي فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب
أبرز المواد
 مقتل جنديا أمريكيا في أفغانستان بـ”هجوم داخلي”
أبرز المواد
 الصين تمنح 60 مليارا ومساعدات عسكرية “مجانية” لأفريقيا
أبرز المواد
 اتفاق جديد يستنزف قطر لصالح تركيا
أبرز المواد
 هكذا أنقذت شرطة أبو ظبي سائق تعطل مثبت السرعة في مركبته عند 130 كم/ساعة
أبرز المواد
 تفشي وباء إيبولا من جديد قد يكون الأسوأ في التاريخ
أبرز المواد
 صلاح ينافس رونالدو ومودريتش على جائزة أفضل لاعب فى العالم
أبرز المواد
 أمين منطقة الباحة يطلق أضخم ورشة للرؤية العمرانية الشاملة في مدينة الباحة
منطقة الباحة
 المغلوث: الدعم غير المحدود وراء الأرقام القياسية التي حققتها الخطة الإعلامية لحج 1439هـ
أبرز المواد
 الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في جبهة الكدحة غربي محافظة تعـز
أبرز المواد
الاتفاق يواصل تدريباته في فترة التوقف.. وهزاع وخيري يواصلان العلاج

الاتفاق يواصل تدريباته في فترة التوقف.. وهزاع وخيري يواصلان العلاج

أبرز المواد
انتحار مقيم داخل سكنه بمحافظة حقل

انتحار مقيم داخل سكنه بمحافظة حقل

أبرز المواد
“المالية” تنفي فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب

“المالية” تنفي فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب

أبرز المواد
مقتل جنديا أمريكيا في أفغانستان بـ”هجوم داخلي”

مقتل جنديا أمريكيا في أفغانستان بـ”هجوم داخلي”

أبرز المواد

الاتفاق يواصل تدريباته في فترة التوقف.. وهزاع وخيري يواصلان العلاج

الاتفاق يواصل تدريباته في فترة التوقف.. وهزاع وخيري يواصلان العلاج
http://almnatiq.net/?p=626878
الدمام - المناطق

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته اليوم (الاثنين) على ملعب عبدالله الدبل بالنادي تحت إشراف المدرب الأوروغوياني ليوناردو راموس وذلك خلال فترة توقف بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

وركز راموس في التدريبات على الجانب اللياقي لدى اللاعبين، قبل أن يؤدي اللاعبون عدداً من الحصص الفنية التي اختتم بها المران.
وشارك في تدريبات الفريق لاعب الوسط السلوفاكي فيليب كيش لعدم التحاقه مع منتخب بلاده بعد أن أدرج ضمن القائمة الاحتياطية للمنتخب.
من جهة أخرى واصل المدافع سعد خيري برنامجه العلاجي تحت إشراف طبيب الفريق بعد تعرضه إلى تمزق في العضلة الخلفية في وقت سابق، كما تواجد أيضاً المهاجم هزاع الهزاع في عيادة الفريق لوجود إلتهاب في الركبة والتي سوف تبعده عن المشاركة في التدريبات إلى نهاية هذا الأسبوع.

روابط ذات صلة

انتحار مقيم داخل سكنه بمحافظة حقل

انتحار مقيم داخل سكنه بمحافظة حقل
“المالية” تنفي فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب

“المالية” تنفي فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب
مقتل جنديا أمريكيا في أفغانستان بـ”هجوم داخلي”

مقتل جنديا أمريكيا في أفغانستان بـ”هجوم داخلي”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*