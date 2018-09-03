الاتفاق يواصل تدريباته في فترة التوقف.. وهزاع وخيري يواصلان العلاج

الدمام - المناطق

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته اليوم (الاثنين) على ملعب عبدالله الدبل بالنادي تحت إشراف المدرب الأوروغوياني ليوناردو راموس وذلك خلال فترة توقف بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

وركز راموس في التدريبات على الجانب اللياقي لدى اللاعبين، قبل أن يؤدي اللاعبون عدداً من الحصص الفنية التي اختتم بها المران.

وشارك في تدريبات الفريق لاعب الوسط السلوفاكي فيليب كيش لعدم التحاقه مع منتخب بلاده بعد أن أدرج ضمن القائمة الاحتياطية للمنتخب.

من جهة أخرى واصل المدافع سعد خيري برنامجه العلاجي تحت إشراف طبيب الفريق بعد تعرضه إلى تمزق في العضلة الخلفية في وقت سابق، كما تواجد أيضاً المهاجم هزاع الهزاع في عيادة الفريق لوجود إلتهاب في الركبة والتي سوف تبعده عن المشاركة في التدريبات إلى نهاية هذا الأسبوع.