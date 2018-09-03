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مجمعات طالبات جامعة الجوف في سكاكا والقريات وطبرجل ودومة الجندل تحتفل بالمستجدات

مجمعات طالبات جامعة الجوف في سكاكا والقريات وطبرجل ودومة الجندل تحتفل بالمستجدات

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مجمعات طالبات جامعة الجوف في سكاكا والقريات وطبرجل ودومة الجندل تحتفل بالمستجدات

مجمعات طالبات جامعة الجوف في سكاكا والقريات وطبرجل ودومة الجندل تحتفل بالمستجدات
http://almnatiq.net/?p=626881
المناطق - الجوف

نظمت مجمعات كليات البنات بجامعة الجوف في سكاكا والقريات وطبرجل ومركز الدراسات الجامعية في دومة الجندل بالتزامن احتفالاتٍ بالطالبات المستجدات، حيث عُرضت مواد مرئية متنوعة عدة، تناولت الجامعة ومسيرتها وأهدافها ومنجزاتها، وأخرى عن طبيعة الخدمات التي تقدمها مختلف قطاعات الجامعة من كليات وعمادات مساندة وإدارات، كما ألقت مجموعة من النسائية بالجامعة كلماتٍ خلال هذه الاحتفالات.

كما تخللت هذه الاحتفالات فقرات أخرى من أبرزها عقد لقاءات مفتوحة جمعت الطالبات المستجدات بوكيلات الكليات، بالإضافة إلى الأركان المصاحبة التي تضمنت العديد من العروض التوعوية حول ما تقدمه مجمل قطاعات الجامعة.

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