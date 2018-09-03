احدث الأخبار

بن راشد المري ينفرد بصدارة الأعلى نقاطاً بمهرجان ولي العهد
أبرز المواد
 ‎الدكتور عبدالله الربيعة يلتقي الأمين العام للمنظمة الدولية للتعاون الاقتصادي والتنمية
أبرز المواد
 مجمعات طالبات جامعة الجوف في سكاكا والقريات وطبرجل ودومة الجندل تحتفل بالمستجدات
منطقة الجوف
 الاتفاق يواصل تدريباته في فترة التوقف.. وهزاع وخيري يواصلان العلاج
أبرز المواد
 انتحار مقيم داخل سكنه بمحافظة حقل
أبرز المواد
 “المالية” تنفي فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب
أبرز المواد
 مقتل جنديا أمريكيا في أفغانستان بـ”هجوم داخلي”
أبرز المواد
 الصين تمنح 60 مليارا ومساعدات عسكرية “مجانية” لأفريقيا
أبرز المواد
 اتفاق جديد يستنزف قطر لصالح تركيا
أبرز المواد
 هكذا أنقذت شرطة أبو ظبي سائق تعطل مثبت السرعة في مركبته عند 130 كم/ساعة
أبرز المواد
 تفشي وباء إيبولا من جديد قد يكون الأسوأ في التاريخ
أبرز المواد
 صلاح ينافس رونالدو ومودريتش على جائزة أفضل لاعب فى العالم
أبرز المواد
بن راشد المري ينفرد بصدارة الأعلى نقاطاً بمهرجان ولي العهد

بن راشد المري ينفرد بصدارة الأعلى نقاطاً بمهرجان ولي العهد

أبرز المواد
‎الدكتور عبدالله الربيعة يلتقي الأمين العام للمنظمة الدولية للتعاون الاقتصادي والتنمية

‎الدكتور عبدالله الربيعة يلتقي الأمين العام للمنظمة الدولية للتعاون الاقتصادي والتنمية

أبرز المواد
مجمعات طالبات جامعة الجوف في سكاكا والقريات وطبرجل ودومة الجندل تحتفل بالمستجدات

مجمعات طالبات جامعة الجوف في سكاكا والقريات وطبرجل ودومة الجندل تحتفل بالمستجدات

منطقة الجوف
الاتفاق يواصل تدريباته في فترة التوقف.. وهزاع وخيري يواصلان العلاج

الاتفاق يواصل تدريباته في فترة التوقف.. وهزاع وخيري يواصلان العلاج

أبرز المواد

بن راشد المري ينفرد بصدارة الأعلى نقاطاً بمهرجان ولي العهد

بن راشد المري ينفرد بصدارة الأعلى نقاطاً بمهرجان ولي العهد
http://almnatiq.net/?p=626893
المناطق - واس

انفرد مع نهاية منافسات اليوم الثالث للأشواط التنشيطية الثانية بمهرجان ولي العهد للهجن، والمقامة بميدان محافظة الطائف، مالك الهجن علي بن راشد سعيد البريصي المري من المملكة العربية السعودية، بصدارة جائزة مالك الهجن الأعلى نقاطا في الأشواط التنشـيطية الأولى والثانية، والمخصصة لها جائزة عبارة عن سيف ومبلغ مليون ريال .
وتربع علي راشد المري على عرش صدارة الملاك بـ 32 نقطة، فيما جاء أقرب منافسيه مالك الهجن الإماراتي مظفر محمد خموشة العامري بـ 18 نقطة ثانياً، وحل محمد بن فهيد بيشان العجمي من السعودية بـ16 نقطة ثالثاً، تلاه في المركز الرابع طالب محمد لاهوم بن شريم المري بـ 12، وجاء عبدالهادي بن راشد المري من السعودية في المركز الخامس بـ 7 نقاط .
وأقرت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن عدداً من الضوابط لضمان الشفافية بين المشاركين شملت : ضرورة أداء القسم بملكية الهجن، ومنع استعارة الهجن لغرض جمع النقاط.
وبينت اللجنة أن النقاط تحسب للأشواط العامة وتقتصر على المركز الأول إذ يحصل الفائز بسيف وبندقية ثلاث نقاط، والفائز بكأس نقطتين، والفائز بشوط نقدي وتنشيطي نقطة واحدة.
وأكدت اللجنة أن المطية التي تظهر نتيجة الفحص إيجابية تلغى نقاطها وليس للمطايا الأخرى علاقة في ذلك، مشيرة إلى أنه حال تساوي النقاط بين المتسابقين ينظر للمركز الثاني في مجموع أشواط المهرجان أيهما أكثر.
يذكر أن مهرجان ولي العهد للهجن يأتي تأكيداً على اهتمامه – رعاه الله – بهذه الرياضة العربية الأصيلة، ومؤازرة للمشاركين في هذه السباقات لتكون المشاركات على المستوى المطلوب واللائق بمكانة المملكة، وتجسيداً للدعم الكبير الذي تلقاه رياضة الهجن في البلاد من القيادة الرشيدة – حفظها الله – ، وتأصيلاً لثقافة الإبل في الثقافة العامة لدى المجتمع وتعزيز مكانتها التاريخية في ذاكرة النشء .

روابط ذات صلة

‎الدكتور عبدالله الربيعة يلتقي الأمين العام للمنظمة الدولية للتعاون الاقتصادي والتنمية

‎الدكتور عبدالله الربيعة يلتقي الأمين العام للمنظمة الدولية للتعاون الاقتصادي والتنمية
الاتفاق يواصل تدريباته في فترة التوقف.. وهزاع وخيري يواصلان العلاج

الاتفاق يواصل تدريباته في فترة التوقف.. وهزاع وخيري يواصلان العلاج
انتحار مقيم داخل سكنه بمحافظة حقل

انتحار مقيم داخل سكنه بمحافظة حقل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*