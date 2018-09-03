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محافظ الوجه يناقش الاستعدادات للاحتفال باليوم الوطني ” ٨٨”

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محافظ الوجه يناقش الاستعدادات للاحتفال باليوم الوطني ” ٨٨”

محافظ الوجه يناقش الاستعدادات للاحتفال باليوم الوطني ” ٨٨”
http://almnatiq.net/?p=626920
المناطق - تبوك - علي العميري:

عقد محافظ الوجه المهندس علي بن عبدالرحمن التميمي بمقر المحافظة اجتماعا ناقش فيه استعدادات المحافظة للاحتفال باليوم الوطني (٨٨) بحضور مديري الإدارات الحكومية والجهات ذات العلاقة.
ونقل المحافظ بداية الاجتماع توجيهات أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان ، بأهمية تنظيم البرامج والفعاليات التي تليق بمناسبة اليوم الوطني وبذل كافة الجهود من قبل الجهات المشاركة للاحتفال بهذه المناسبة الغالية.
والتعريف “برؤية المملكة 2030” التي تعكس تطلعات القيادة ــ حفظها الله ــ لبناء مستقبلٍ مشرقٍ لهذا الوطن، وتحقيق التنمية الشاملةِ، سعيا لما يحقق بناءَ هذا المجتمعِ تنموياً وحضارياً وثقافياً.
كما شهد الاجتماع مناقشة العديد من المقترحات والمرئيات واتاحه الفرصة لمشاركة جميع شرائح المجتمع السعودي والجاليات العربيه والاسلاميه للاحتفال بهذه المناسبه،والتنويه عن اهميه الْيَوْمَ الوطني ومايجسده من ألفه وتلاحم بين القيادة والشعب وماوصلت اليه المملكة من إنجازات منذ توحيدها حتى هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وولي عهده الأمين محمد بن سلمان حفظه الله .

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