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بلدي حقل يعقد جلسته ” ٣٤”

بلدي حقل يعقد جلسته ” ٣٤”
http://almnatiq.net/?p=626931
المناطق - تبوك - علي العميري

عقد المجلس البلدي لمحافظة حقل اليوم جلسته الرابعة والثلاثون بمقر المجلس البلدي برئاسة رئيس المجلس محمد بن زايد العمراني وبحضور الاعضاء .
واضح المتحدث الأعلامي للمجلس البلدي بحقل عطيه بن عيد الدبر أنه تمت مناقشة اقتراح ممشى لسكان المحافظة في المدخل الجنوبي بجانب نادي حقل الرياضي .
كما جرت مناقشة إزالة القلابات المتواجده بجوار القلعه لما تشكله من منظر غير حضاري ، وكثرة الحشرات والزواحف بحي الريان وكذلك رمي مخلفات المباني بالحي.
وأضاف أنه جرت مناقشة تطوير وتجديد شارع ثلاثين التجاري ، وتسمية أحد شوراع المحافظة بأسم شهيد الواجب خالد بن رشيد العمراني رحمه الله.

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