وكيل إمارة جازان للشؤون الأمنية يؤدي صلاة على الشهيد مشهور

المناطق - فضه عطيف

أدى وكيل إمارة جازان المساعد للشؤون الأمنية رياض بن محمد حيدر الشيخ عقب صلاة عصر اليوم, صلاة الميت على شهيد الواجب الرقيب بركات بن يحي عبده مشهور أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد خلال أداء عمله بالحد الجنوبي في منطقة نجران دفاعاً عن دينه ووطنه.

وعقب الصلاة نقل وكيل الإمارة المساعد، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – لذوي الشهيد.

كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة ، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم عبر ذوو الشهيد، عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده – رحمه الله -, مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة, سائلين الله تعالى أن يديم على بلادنا العزيزة أمنها واستقرارها وقيادتها الرشيدة.

وأدى الصلاة مع وكيل الإمارة, ومحافظ الطوال رزاح بن حبيش الدوسري, ومديري الإدارات الحكومية وجموع من الأهالي.