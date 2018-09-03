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أمير عسير يلتقي الدكتور السنيدي

أمير عسير يلتقي الدكتور السنيدي

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وكيل إمارة جازان للشؤون الأمنية يؤدي صلاة على الشهيد مشهور

وكيل إمارة جازان للشؤون الأمنية يؤدي صلاة على الشهيد مشهور

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بلدي حقل يعقد جلسته ” ٣٤”

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هنأه بمناسبة حصوله على درع العطاء الوطني والمواطنة من جامعة الدول العربية

أمير عسير يلتقي الدكتور السنيدي

أمير عسير يلتقي الدكتور السنيدي
http://almnatiq.net/?p=626948
المناطق - عسير

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير في مكتبه بالإمارة، اليوم، الدكتور علي بن إبراهيم السنيدي رئيس مجلس التنمية المستدامة والتعاون الدولي مُمثل المملكة العربية السعودية بجامعة الدول العربية .

وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير منطقة عسير بالدكتور السنيدي ،كما هنأه بمناسبة حصوله على درع العطاء الوطني والمواطنة من مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة بجامعة الدول العربية ، مقدماً له الشكر والتقدير على ما يقوم به من أعمال ومنجزات وطنية لخدمة الوطن وشبابه .

من جهته أعرب الدكتور السنيدي عن سعادته الغامرة بهذا التكريم ، مبيناً أن هذا الإنجاز هو إهداء لسمو أمير منطقة عسير الداعم الرئيسي للشباب في المنطقة ، مقدما شكره وتقديره لسموه الكريم على دعمه وتحفيزه الدائم للشباب.

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