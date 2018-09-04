وظائف إدارية وقيادية في شركة الاتصالات السعودية

المناطق - الرياض

أعلنت شركة الاتصالات السعودية (STC) عن توفر عدد من الوظائف الإدارية والقيادية في المقر الرئيسي بالرياض على النحو التالي:

– مشرف دعم التخطيط والجودة (Planning & Quality Support Supervisor)

المتطلبات: بكالوريوس تخصص (إدارة أعمال) مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال التخطيط الاستراتيجي للشركات.

– مدير إدارة العلامة التجارية (Brand Management Director)

المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير تخصص (اتصال جماهيري، إعلانات، تسويق) مع خبرة 8 سنوات منها 3 سنوات في نفس المجال.

– مدير قسم إدارة الويب (Web Management Section Manager)

المتطلبات: بكالوريوس تخصص (اتصال جماهيري، علاقات عامة) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في إدارة واستراتيجية محتوى الويب.

– باحث قانوني أول (Senior Legal Researcher)

المتطلبات: بكالوريوس تخصص (قانون) أو ما يعادله مع خبرة لا تقل عن سنتين في المجال القانوني للشركات.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط.