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وظائف إدارية وقيادية في شركة الاتصالات السعودية

وظائف إدارية وقيادية في شركة الاتصالات السعودية
http://almnatiq.net/?p=626958
المناطق - الرياض

أعلنت شركة الاتصالات السعودية (STC) عن توفر عدد من الوظائف الإدارية والقيادية في المقر الرئيسي بالرياض على النحو التالي:

– مشرف دعم التخطيط والجودة (Planning & Quality Support Supervisor)
المتطلبات: بكالوريوس تخصص (إدارة أعمال) مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال التخطيط الاستراتيجي للشركات.

– مدير إدارة العلامة التجارية (Brand Management Director)
المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير تخصص (اتصال جماهيري، إعلانات، تسويق) مع خبرة 8 سنوات منها 3 سنوات في نفس المجال.

– مدير قسم إدارة الويب (Web Management Section Manager)
المتطلبات: بكالوريوس تخصص (اتصال جماهيري، علاقات عامة) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في إدارة واستراتيجية محتوى الويب.

– باحث قانوني أول (Senior Legal Researcher)
المتطلبات: بكالوريوس تخصص (قانون) أو ما يعادله مع خبرة لا تقل عن سنتين في المجال القانوني للشركات.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط.

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