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محافظ حقل يلتقي مدير مكتب التعليم بالمحافظة

محافظ حقل يلتقي مدير مكتب التعليم بالمحافظة
http://almnatiq.net/?p=626961
المناطق - تبوك :

التقى محافظ حقل خالد بن بندر الخريصي بمكتبه مدير مكتب التعليم محمد الزهراني وعدد من مشرفي المكتب بالمحافظة .
واطلع محافظ حقل في بداية اللقاء على سير العملية التعليمية في مدارس التعليم العام بنين وبنات بحقل ، وخطة الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك لتفعيل العام الدراسي الجديد واستقبال الطلاب والطالبات في الاسبوع التمهيدي الذي دشنه مدير عام التعليم بالمنطقة إبراهيم العُمري مطلع الأسبوع الجاري .
وأعرب مدير مكتب التعليم في حقل عن شكره لمحافظ حقل على دعمه وحرصه على كل ما من شأنه النهوض بالعملية التعليمية في المحافظة ودعمها .

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