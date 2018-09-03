محافظ حقل يلتقي مدير مكتب التعليم بالمحافظة

المناطق - تبوك :

التقى محافظ حقل خالد بن بندر الخريصي بمكتبه مدير مكتب التعليم محمد الزهراني وعدد من مشرفي المكتب بالمحافظة .

واطلع محافظ حقل في بداية اللقاء على سير العملية التعليمية في مدارس التعليم العام بنين وبنات بحقل ، وخطة الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك لتفعيل العام الدراسي الجديد واستقبال الطلاب والطالبات في الاسبوع التمهيدي الذي دشنه مدير عام التعليم بالمنطقة إبراهيم العُمري مطلع الأسبوع الجاري .

وأعرب مدير مكتب التعليم في حقل عن شكره لمحافظ حقل على دعمه وحرصه على كل ما من شأنه النهوض بالعملية التعليمية في المحافظة ودعمها .