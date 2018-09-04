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عاصفة استوائية تضرب خليج المكسيك

عاصفة استوائية تضرب خليج المكسيك
http://almnatiq.net/?p=626964
المناطق - وكالات

أصدر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير تحذيراً اليوم من عاصفة استوائية ضربت مساء أمس أجزاء من ساحل خليج المكسيك في الولايات المتحدة الأمريكية مع توقع وصول إعصار استوائي محتمل مصحوب بأمطار غزيرة ورياح قوية إلى المنطقة هذا الأسبوع.
وقال المركز ” إنه من المتوقع أن يصل الإعصار الاستوائي (سفن) إلى حدود ولايتي فلوريدا وألاباما ليل غد الثلاثاء وأن يؤدي إلى سقوط أمطار تصل إلى 20 سنتيمترا في بعض المناطق التي لا تزال تتعافى من أعاصير وقعت العام الماضي، وقد يؤدي سقوط الأمطار إلى حدوث فيضانات”.
وحذر المركز من عاصفة استوائية في منطقة نيو أورليانز ومن سيول في أجزاء واسعة من ساحل لويزيانا وصولاً إلى منطقة هيوستون.
ونقل عن حاكم ولاية لويزيانا جون بيل إدواردز قوله “إنه قام بتفعيل فريق التعامل مع الأزمات كإجراء احترازي”.

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