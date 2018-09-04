“الأونروا” تشيد بدعم دول الخليج العربي السخي للمنظمة

المناطق - وكالات

أكدت الأمم المتحدة اليوم أن المفوض العام للأونروا بيير كراينبول أعرب عن أسفه وخيبة أمله إزاء القرار الأميركي الخاص بعدم تقديم أي تمويل إضافي للوكالة التي تعنى بإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين، مؤكداً رفضه وبلا تحفظ للنص المصاحب للقرار.

وفي رسالة مفتوحة للاجئي فلسطين وموظفي الأونروا، أكد كراينبول في تصريح له اليوم بثقة وتصميم راسخ أن عمليات الأونروا ستستمر وأن الأونروا ستبقى.

وأضاف “في صميم مهمتنا تقبع كرامة وحقوق مجتمع شديد الضيق وغير مستقر بشكل كبير”.

وقال ” إن قرار التمويل من دولة واحدة، على الرغم أنها تاريخياً كانت الأكثر سخاء، لن يغير الطاقة والشغف اللذين تتعامل بهما الأونروا مع دورها ومسؤوليتها تجاه لاجئي فلسطين، ولن يؤدي سوى إلى تعزيز عزيمة الأونروا”، منوهاً بالتبرعات السخية التي قدمتها دول الخليج العربي.

وأضاف ” إن الأونروا بحاجة ماسة إلى أكثر من 200 مليون دولار للتغلب على الأزمة المالية خلال العام الحالي”.

وتعتمد الأونروا على الدعم السخي من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والحكومات الإقليمية. تمثل هذه المصادر مجتمعة أكثر من 92 في المائة من المساهمات المالية للوكالة.