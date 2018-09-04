ترامب: يجب على الأسد ألا يتهور في الهجوم على إدلب

ترامب: يجب على الأسد ألا يتهور في الهجوم على إدلب

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منطقة تبوك

ترامب: يجب على الأسد ألا يتهور في الهجوم على إدلب

ترامب: يجب على الأسد ألا يتهور في الهجوم على إدلب
http://almnatiq.net/?p=626970
المناطق - وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يجب على رئيس النظام السوري بشار الأسد أن لا يتهور في الهجوم على محافظة إدلب.

ويأتي ذلك بعد يومين من تصريح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة تعتبر هجوم الجيش السوري على محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة تصعيدا للصراع السوري في حين حذرت وزارة الخارجية من أن واشنطن سترد على أي هجوم كيماوي لدمشق.

وقال بومبيو في تغريدة على تويتر “الولايات المتحدة تعتبر هذا تصعيدا لصراع خطير بالفعل”. ووجه أيضا انتقادات لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف “لدفاعه عن الهجوم السوري والروسي”.

 

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